I Tiromancino al “Mon Rêve Summer Festival 2025” con “La Descrizione di un Viaggio Tour25”

Appuntamento imperdibile domenica 17 agosto al Mon Rêve Ecogreen Resort

TARANTO – L’estate musicale si accende con un’altra grande esclusiva: i Tiromancino arrivano al “Mon Rêve Summer Festival 2025” con una tappa del loro emozionante “La Descrizione di un Viaggio Tour25”, in programma domenica 17 agosto sul palco vista mare del suggestivo Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea salentina.

La band guidata da Federico Zampaglione celebra 25 anni dall’uscita dell’album che ha segnato una svolta nella scena musicale italiana, “La Descrizione di un Attimo”, con brani iconici come “Strade”, “Due Destini” e la title track, diventati veri e propri inni generazionali. Un tour prodotto da DM Produzioni che sta entusiasmando fan in tutta Italia e che farà tappa in una delle location estive più esclusive del Sud.

Il concerto si preannuncia come uno degli eventi clou dell’estate 2025, con una scaletta ricca e coinvolgente: da momenti più intimi a brani trascinanti, passando per inediti medley e reinterpretazioni emozionali di successi come “Amore impossibile”, “Per me è importante”, “Imparare dal vento”, “Tra di noi”, “Mi rituffo nella notte”, “Immagini che lasciano il segno” e tanti altri.

La presenza dei Tiromancino si aggiunge all’attesissima esibizione di Nino Frassica & Los Plaggers Band del 28 giugno, in attesa del cartellone completo del Mon Rêve Summer Festival, che quest’anno raddoppia gli appuntamenti con ben 11 serate di musica live, sotto la direzione artistica di Mimmo Battista di KiDI Management.

Il Mon Rêve Ecogreen Resort, per l’occasione aperto al pubblico anche di sera, offre una cornice unica e suggestiva, ideale per vivere l’esperienza del concerto tra mare, natura e grandi emozioni musicali.

📍 Info utili:

Data : Domenica 17 agosto 2025

Luogo : Mon Rêve Ecogreen Resort – Litoranea Salentina

Orario : Start ore 21.30

Biglietto : 28 €

Prevendita : Al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort Online su www.monreve.it e circuito VivaTicket (con diritto di prevendita)

Contatti: 099.7312185 – 335.7708125

Una serata di musica, emozioni e nostalgia, per cantare insieme 25 anni di successi dei Tiromancino. Da non perdere!