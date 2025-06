Giornata Mondiale degli Oceani 2025: a Bari torna il Premio ArpAmare tra arte, ambiente e impegno per il mare

BARI – Un mare di arte, cultura e consapevolezza ambientale. È questo lo spirito che ha animato la serata dello, dove oggi – in occasione della– si è svolta la quinta edizione del, concorso di arti visive promosso da, con il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia.

L’evento, nato per celebrare il legame profondo tra l’uomo e il mare, ha posto al centro il tema della tutela degli ecosistemi marini e della sostenibilità ambientale, coinvolgendo studenti e diplomati delle Accademie di Belle Arti della Puglia. Un’occasione per riflettere, attraverso l’arte, sull’urgenza di proteggere uno degli elementi più vitali del nostro pianeta.

Le istituzioni in prima linea

A dare il via alla serata, a partire dalle ore 18.00, sono stati i saluti istituzionali di Vito Bruno (direttore generale Arpa Puglia), Biagio Di Terlizzi (direttore Ciheam Bari), Vincenzo Leone (ammiraglio ispettore Direzione Marittima di Bari), Armando Franza (comandante Roan della Guardia di Finanza), Vito Leccese (sindaco di Bari) e Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia). La conduzione dell’incontro è stata affidata all’attore e autore Antonio Stornaiolo, che ha guidato con tono coinvolgente e appassionato l’intero programma.

L’intervento di Alberto Luca Recchi

Uno dei momenti più attesi della serata è stato l’intervento di Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo subacqueo di fama internazionale, autore di numerosi progetti e pubblicazioni sulla vita marina. Con immagini spettacolari e parole toccanti, Recchi ha raccontato la straordinaria ricchezza e al tempo stesso la fragilità degli oceani, sottolineando la necessità di un cambiamento culturale nella relazione tra esseri umani e natura.

Premio ArpAmare 2025: arte per il mare

Alle 19.30 si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso ArpAmare, che quest’anno ha selezionato tre giovani artisti provenienti dalle Accademie di Bari, Foggia e Lecce, tra coloro che hanno saputo meglio interpretare – con pittura, scultura, grafica e decorazione – il tema del mare come bene da difendere e raccontare.

I vincitori si sono aggiudicati premi in denaro da 1.000, 700 e 500 euro, oltre alla possibilità di partecipare a un workshop artistico residenziale presso i laboratori “Scart” del Gruppo Hera, in Toscana, nel prossimo anno accademico. A presentare il progetto è stato Maurizio Giani di Hera Ambiente, insieme all’assessora alla Cultura del Comune di Bari, Paola Romano.

Un messaggio per il futuro

La serata si è chiusa con gli interventi conclusivi dei rappresentanti di Arpa Puglia, Ciheam Bari e Regione Puglia, che hanno ribadito l’importanza di educare alla sostenibilità, coinvolgendo soprattutto i più giovani attraverso linguaggi creativi e inclusivi.

Il Premio ArpAmare 2025 si conferma così un ponte tra arte e scienza, tra emozione e impegno, celebrando il mare non solo come risorsa, ma come patrimonio culturale e ambientale da proteggere, conoscere e vivere.