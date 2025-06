Altamura, rapina con martello in una yogurteria: due giovani arrestati

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Altamura hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bari, nei confronti di due giovani del posto – un 35enne e un 31enne – già noti alle forze dell’ordine, accusati di(fatte salve le successive valutazioni processuali con il contributo della difesa).

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Altamura in seguito a una rapina avvenuta lo scorso 16 maggio 2025 all’interno di una yogurteria di via Vittorio Veneto, in pieno centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, quella sera due uomini con il volto travisato e armati di martello fecero irruzione nel locale, affollato di giovani. Dopo aver mandato in frantumi la vetrina e aggredito fisicamente il titolare, si impossessarono di circa 500 euro in contanti, per poi dileguarsi rapidamente nelle vie del centro storico.

Grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza del negozio e delle telecamere pubbliche della zona, nonché alle testimonianze raccolte sul posto, i militari sono riusciti a ricostruire l’intero tragitto seguito dai rapinatori prima e dopo il colpo, identificandoli con precisione.

I due giovani erano già detenuti presso la Casa Circondariale di Bari per una rapina commessa in precedenza. L'ordinanza è stata quindi notificata direttamente in carcere. Sono ora a disposizione della Procura della Repubblica di Bari.

Come previsto dalla legge, si ricorda che il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati dovrà essere eventualmente accertata in sede processuale, nel pieno contraddittorio tra le parti.