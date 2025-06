Giornata Mondiale degli Oceani: a Bari il Premio ArpAmare celebra la bellezza e la tutela del mare

In occasione della, lodi Bari ospita oggi, a partire dalle ore 18:00, una serata speciale dedicata al mare e alla sua salvaguardia, tra arte, scienza e divulgazione. Cuore dell’evento sarà la, concorso per arti visive rivolto agli studenti e diplomati delle Accademie di Belle Arti della Puglia.

L’iniziativa è promossa da Arpa Puglia e dal Ciheam Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari e con la partecipazione di importanti realtà istituzionali e ambientali. L’obiettivo: sensibilizzare il pubblico sull’importanza degli oceani e sul ruolo delle giovani generazioni nel promuovere nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

Una serata tra istituzioni, arte e divulgazione

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Vito Bruno (Arpa Puglia), Biagio Di Terlizzi (Ciheam Bari), Vincenzo Leone (Direzione Marittima di Bari), Armando Franza (Guardia di Finanza – ROAN), Vito Leccese (sindaco di Bari) e Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia). A condurre la serata sarà l’attore Antonio Stornaiolo, che accompagnerà il pubblico lungo l’intero programma.

A seguire, Massimo Zuccaro (Ciheam) e Nicola Ungaro (Arpa Puglia) illustreranno il contributo delle rispettive istituzioni in progetti di ricerca marina e cooperazione ambientale.

Alle 19:00 sarà protagonista Alberto Luca Recchi, celebre esploratore del mare, fotografo e divulgatore scientifico, che condurrà il pubblico in un viaggio immersivo tra immagini, dati e riflessioni sulla fragilità degli ecosistemi oceanici. Recchi è noto anche per le sue collaborazioni con Piero e Alberto Angela e per i numerosi premi ricevuti nella sua carriera.

Premio ArpAmare 2025: l’arte per raccontare il mare

Alle 19:30 prenderà il via la cerimonia di premiazione del Premio ArpAmare, concorso riservato ad artisti visivi formatisi nelle Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia e Lecce. I partecipanti hanno realizzato opere che interpretano il mare pugliese come soggetto d’arte, attraverso pittura, scultura, decorazione e grafica.

I tre vincitori selezionati dalla giuria riceveranno premi in denaro (1.000, 700 e 500 euro) e la possibilità di partecipare a un workshop formativo gratuito presso i laboratori artistici Scart del Gruppo Hera, a Santa Croce sull’Arno (PI), durante l’anno accademico 2025-2026. Il percorso, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze, sarà completamente finanziato da Herambiente SpA.

Alla cerimonia interverranno Paola Romano, assessora alle Culture del Comune di Bari, e Maurizio Giani, in rappresentanza di Hera Ambiente, che presenterà nel dettaglio il progetto “Scart”, dedicato al recupero artistico dei materiali di scarto industriali.

Le conclusioni

La serata si concluderà alle 20:30 con gli interventi finali dei rappresentanti di Arpa, Ciheam e Regione Puglia. Un’occasione per rinnovare l’impegno collettivo verso la tutela degli oceani e per valorizzare il ruolo dell’arte e dei giovani nel costruire una cultura dell’ambiente sempre più partecipata e consapevole.

Un evento che unisce scienza, arte e cittadinanza attiva, per ricordare che il futuro del pianeta passa anche e soprattutto dal rispetto del mare.