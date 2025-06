Trasporti in Puglia: l’estate 2025 sarà all’insegna del TPL verso spiagge, borghi e siti culturali

BARI - La Regione Puglia punta su un’estate all’insegna della mobilità sostenibile, invitando pugliesi e turisti a spostarsi con il trasporto pubblico locale (TPL) per raggiungere non solo luoghi di lavoro o studio, ma anche spiagge, borghi e siti culturali. Lo ha annunciato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, sottolineando l’importanza di offrire un servizio capillare e accessibile a tutti.

«Il trasporto pubblico è un diritto sancito dalla Costituzione – ha dichiarato Ciliento – e stiamo lavorando per garantire collegamenti che permettano a tutti di muoversi facilmente, indipendentemente dal motivo del viaggio. Non solo pendolari e utenti abituali, ma anche turisti e cittadini desiderosi di trascorrere una giornata fuori porta, andare in spiaggia o partecipare a eventi culturali, lasciando a casa l’auto».

Più treni e bus per l’estate

Dal 15 giugno, con l’avvio dell’orario estivo di Trenitalia, saranno introdotte nuove corse regionali, in particolare sulla linea Adriatica, con due nuove coppie di treni nei weekend e festivi che collegheranno Bari, Lecce e Foggia. Dal 4 al 17 agosto l’offerta sarà potenziata con oltre 230 treni al giorno, per garantire spostamenti agevoli durante il picco della stagione estiva.

Anche Ferrovie del Sud Est rafforza il servizio con collegamenti dedicati a località turistiche e balneari della Puglia centro-meridionale, come la Valle d’Itria (Alberobello, Grotte di Castellana, Locorotondo) e le mete marine più gettonate, offrendo oltre 70 mila posti al giorno.

Ferrovie del Gargano proporrà invece un programma estivo ampliato, con fino a 26 treni nei giorni feriali e 24 nei festivi, inclusi treni notturni da metà luglio a fine agosto per raggiungere le spiagge e i borghi del Gargano.

Attenzione ai cantieri e modifiche temporanee

Nonostante l’aumento dell’offerta, l’assessore Ciliento ha ricordato che per tutta l’estate proseguiranno i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria, con inevitabili modifiche e servizi sostitutivi in alcune tratte.

Tra le novità, la riapertura dal 1° giugno della linea Taranto–Metaponto–Potenza, la sospensione temporanea dei collegamenti Taranto-Bari tra luglio e agosto con corse sostitutive in autobus, e la chiusura di alcune tratte di Ferrovie Appulo Lucane per lavori fino a settembre.

Agevolazioni e incentivi

Per incentivare l’uso del TPL, gli abbonamenti regionali sono inclusi nel programma di accumulo punti X-GO, che offre vantaggi e promozioni, in particolare per chi viaggia frequentemente e per alcune fasce orarie o giorni con minore affluenza.

L’appello dell’assessore Ciliento

«Invito tutti a consultare i canali ufficiali delle società ferroviarie per restare aggiornati su orari e variazioni – ha concluso Ciliento –. Vogliamo offrire un’estate in Puglia dove spostarsi sia semplice, economico e sostenibile, favorendo il turismo locale e la valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico e culturale, riducendo al contempo lo stress e i rischi legati all’uso dell’auto privata».

Una Puglia dunque pronta a muoversi in treno e bus, per un’estate all’insegna della scoperta e della mobilità verde.