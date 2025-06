Giornate dell’Archeologia 2025: la Puglia apre i suoi tesori nascosti dal 13 al 15 giugno

BARI - Dal 13 al 15 giugno 2025 tornano le, un evento diffuso che celebra il patrimonio storico e culturale europeo attraversonei musei, castelli e parchi archeologici. Coordinata a livello europeo dall'(Institut national de recherches archéologiques préventives), con il patrocinio dele del, la manifestazione coinvolgerà numerosi luoghi simbolo della storia antica anche in, con un ricco programma di iniziative per tutte le età.

Altamura – Museo Archeologico Nazionale

Sabato 14 giugno, a partire dalle 18.00, si terrà l’incontro “Tesori nascosti dai depositi del museo. Dalla ricerca scientifica alla valorizzazione”, con ospiti come il prof. Giacomo Eramo (Università di Bari), il dott. Vincenzo Stasolla e il dott. Roberto Rotondo. Saranno presentati i risultati dello studio su reperti provenienti da Laterza e Ginosa. A seguire, un laboratorio aperto permetterà ai partecipanti di osservare al microscopio le rocce lavorate dai primi uomini.

Ruvo di Puglia – Museo Nazionale “Jatta”

Venerdì 13 giugno, alle 20.30, la direttrice del museo guiderà i visitatori nella scoperta della collezione e della mostra “RiScoperte. Luci e ombre del collezionismo”, offrendo una riflessione sul collezionismo ottocentesco e sul traffico illecito di beni culturali.

Monte Sannace – Parco Archeologico

Sabato 14 giugno, dalle 10.30, gli archeologi illustreranno i risultati del recente scavo nell'acropoli, facendo luce sulla poco conosciuta fase medievale del sito.

Domenica 15 giugno alle 10.30 sarà inaugurato l’Archeoground, un’area giochi ispirata al mito di Peucezio, pensata per coinvolgere i bambini nella storia locale attraverso attività ludiche tematiche.

Gioia del Colle – Museo Archeologico Nazionale e Castello

Venerdì 13 e sabato 14 giugno, alle 10.00, si terrà il laboratorio didattico “Ricostruiamo i vasi” per bambini.

Visite guidate alla scoperta delle collezioni sono in programma:

Venerdì 13: ore 10.00 e 17.00

Sabato 14: ore 17.00

Domenica 15: ore 10.00

Siponto – Parco Archeologico

Sabato 14 giugno:

Ore 10.30 : “ Nei panni dell’archeologo ” (simulazione di scavo)

Ore 17.00: “Vasai per un giorno” (laboratorio di ceramica)

In collaborazione con università italiane e canadesi, sono previste visite agli scavi di un quartiere residenziale di Sipontum medievale, alle 10.30 e 11.30, offrendo una panoramica sulla vita quotidiana tra X e XIV secolo.

Mattinata – Museo “Matteo Sansone”

Sabato 14 giugno alle 18.00, “Archeologia a piccoli passi” condurrà i bambini (4-7 anni) alla scoperta del museo con letture ad alta voce, in collaborazione con Nati per Leggere.

Domenica 15 giugno, sempre alle 18.00, “Un giorno da archeologo”: simulazione di scavo per bambini (7-10 anni), con utilizzo di strumenti reali per imparare tutte le fasi di un’indagine archeologica.

Canne della Battaglia – Parco Archeologico

Domenica 15 giugno alle 17.00, “Passeggiata tra le rovine di Canne”: l’equipe di scavo dell’Università di Bari e Foggia guiderà i partecipanti alla scoperta delle testimonianze storiche di uno dei luoghi più iconici della Puglia.

Un’occasione unica per vivere l’archeologia da vicino, valorizzando il patrimonio attraverso il racconto delle ricerche più recenti e coinvolgendo anche i più piccoli in un viaggio nel tempo fatto di scoperte, storie e divertimento educativo.