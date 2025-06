Grande successo per la serata inaugurale di Bella Lecce Week a Torre del Parco

LECCE - Ha preso il via con un entusiasmo travolgente l’edizione 2025 di, la rassegna dedicata alla promozione dell’identità enogastronomica, culturale e turistica della città di Lecce. La storicaha fatto da sfondo alla serata inaugurale, accogliendo un pubblico numeroso e partecipe, a conferma del grande interesse suscitato da un evento che unisce il gusto per le eccellenze del territorio con esperienze immersive e narrazioni autentiche.

In scena, le eccellenze locali del food & beverage hanno dato prova della vitalità produttiva del Salento, offrendo percorsi sensoriali curati nei minimi dettagli, capaci di coinvolgere e affascinare i partecipanti. Già in gran parte sold out, il programma settimanale della rassegna si preannuncia come un viaggio ricco di suggestioni tra sapori, luoghi e storie del territorio.

“Bella Lecce Week rappresenta un’opportunità preziosa per raccontare una Lecce che va oltre il suo straordinario patrimonio artistico – ha dichiarato Gabriella Margiotta, Assessora allo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Politiche Giovanili del Comune di Lecce –. L’entusiasmo di questa prima serata è una spinta ulteriore a investire nella valorizzazione del territorio. Ho visto tanti giovani imprenditori impegnati, a partire da chi ha ideato l’evento: un segnale incoraggiante per il futuro”.

Soddisfatto anche Stefano Maglio, ideatore e organizzatore dell’iniziativa:

“La risposta del pubblico ci ha sorpresi per intensità e calore, già alla prima serata. L’interesse diffuso dimostra il bisogno crescente di esperienze culturali, autentiche e conviviali. Vogliamo che questa sia solo la prima tappa di un appuntamento che torni ogni anno, arricchito e sempre più partecipato”.

Il programma di Bella Lecce Week proseguirà per tutta la settimana con un fitto calendario di eventi: degustazioni guidate, itinerari esperienziali, masterclass, cene a tema in location d’eccezione come palazzi storici, dimore private e cantine selezionate.

La rassegna è promossa da Puglia Promozione nell’ambito dell’Avviso Pubblico POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8, e rientra tra le iniziative della Regione Puglia dedicate allo sviluppo dei Prodotti Turistici.

Per conoscere il programma completo e verificare la disponibilità degli eventi ancora prenotabili, è possibile consultare il sito ufficiale: www.bellalecce.it.