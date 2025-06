Il Lecce in ritiro a Bressanone per preparare la Serie A

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ufficializzato la sede del ritiro precampionato in vista della prossima stagione di Serie A: la squadra salentina si trasferirà a Bressanone, in provincia di Bolzano, dal 21 luglio al 4 agosto.

Durante il ritiro, i calciatori alloggeranno presso l’Hotel Dominik, mentre gli allenamenti si svolgeranno al Centro Sportivo Naz Sclaves, una struttura moderna e attrezzata per garantire una preparazione ottimale.

Prima di partire per il ritiro in Trentino-Alto Adige, la squadra si radunerà l’11 luglio al centro sportivo di Acaya, in provincia di Lecce. Il giorno successivo, 12 luglio, i giocatori sosterranno le visite mediche al Centro Sportivo Biolab di Cutrofiano e i test atletici presso l’Acaya Golf Resort e SPA.

I nomi dei convocati per il pre-raduno dell’11 e 12 luglio saranno comunicati dopo l’1 luglio, così come quelli per il ritiro precampionato previsto tra il 14 e il 15 luglio.

Le date delle amichevoli che si terranno durante la preparazione a Bressanone e in Trentino saranno rese note a breve.

Nel prossimo campionato di Serie A, il Lecce punterà con determinazione a raggiungere l’obiettivo della salvezza, affrontando la stagione con rinnovata energia e ambizione.