AroBa8 lancia un nuovo spot ambientale con Solfrizzi e Stornaiolo

BARI - Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Mola di Bari rinnovano il loro impegno per l’ambiente con un nuovo messaggio di sensibilizzazione. È stato presentato in anteprima nella Sala Consiliare della Città Metropolitana di Bari lo spot dal titolo, che vede protagonisti gli attori baresi Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo.

Il video, ideato dai due attori e diretto dal regista pugliese Mirko Dilorenzo, affronta con ironia e incisività i comuni errori nel conferimento dei rifiuti, come abbandonare coppette di gelato o bicchieri da cocktail per strada. Il messaggio è chiaro: occorre prendersi cura degli spazi pubblici con la stessa attenzione che riserviamo alla nostra casa.

Lo spot fa parte del progetto di comunicazione dell’AroBa8, vincitore del Bando per la Comunicazione Locale ANCI-CONAI 2024-2025, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle quantità di rifiuti prodotte e la necessità di ridurle drasticamente. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’RTI Navita-Sieco.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte, oltre agli attori, i sindaci dei quattro Comuni: Angelo Annese (Monopoli), Giuseppe Lovascio (Conversano), Vito Carrieri (Polignano a Mare) e Giuseppe Colonna (Mola di Bari).

Dichiarazioni dei sindaci AroBa8:

“Con una media del 78,19% di raccolta differenziata nel 2024, l’AroBa8 ha raggiunto un traguardo importante, crescendo di oltre due punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questo risultato premia l’impegno di cittadini, amministrazioni e operatori, ma non è un punto di arrivo. Con questo spot, affidato a due volti amati come Solfrizzi e Stornaiolo, vogliamo rafforzare il messaggio che migliorare è possibile, ma serve la partecipazione di tutti. Proteggere il territorio e promuovere comportamenti responsabili è una priorità concreta da portare avanti ogni giorno.”

Parole di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo:

“Tornare a parlare di buone pratiche è stata un’occasione speciale. Ringraziamo le amministrazioni per la sensibilità dimostrata e le aziende per l’impegno sul territorio. Speriamo che questo spot non strappi solo qualche risata, ma aiuti tutti, residenti e turisti, a riflettere sull’importanza di rispettare i luoghi.”

Navita e Si.Eco:

“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo spot, al fianco di amministrazioni attente come quelle dell’AroBa8 e con due grandi interpreti della comicità pugliese come Solfrizzi e Stornaiolo.”

Il progetto punta così a consolidare una cultura ambientale più attenta e partecipata nei territori di Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Mola di Bari.