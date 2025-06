Incendio in un’azienda di rifiuti nella zona industriale di Mottola: colonna di fumo visibile a chilometri

MOTTOLA – Un vastoè divampato questa mattina all'interno di un’azienda specializzata nelsituata nella zona industriale di Mottola, nel Tarantino. Unasi è alzata in cielo, rendendosi visibile a chilometri di distanza e destando allarme tra residenti e automobilisti in transito lungo le principali arterie stradali della zona.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo, che al momento risulta ancora in corso. L'area è stata messa in sicurezza, mentre le forze dell’ordine stanno delimitando il perimetro dell’intervento per facilitare il lavoro dei soccorritori e prevenire rischi per la popolazione.

Ignote, al momento, le cause dell’incendio, così come non è ancora stata accertata la natura dei rifiuti coinvolti nelle fiamme. Sarà necessario attendere le verifiche tecniche e ambientali per valutare eventuali rischi per la salute pubblica o impatti ambientali significativi.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni dalle autorità competenti.