Vignaioli in Masseria: il 29 e 30 giugno a Monopoli la quinta edizione della festa del vino naturale

MONOPOLI – Torna anche quest’anno, l’atteso evento dedicato al vino naturale e alla cultura contadina, giunto alla. Appuntamento domenicanella suggestiva cornice di, nel cuore della piana degli ulivi secolari di Monopoli (viale Aldo Moro, 27).

Tra frantoi antichi, insediamenti rupestri e scorci mozzafiato, oltre 30 cantine artigianali provenienti da tutta Italia e dall’estero daranno vita a un evento che è molto più di una semplice fiera enologica: un’esperienza immersiva che unisce degustazione, arte, musica e cultura, nel segno della sostenibilità e dell’autenticità.

Vino naturale e territorio: un legame da celebrare

Per due giorni, il pubblico potrà degustare centinaia di etichette di vini naturali, incontrare i produttori, partecipare a tour guidati gratuiti nel Parco Rurale della masseria, ammirare installazioni artistiche e godersi performance dal vivo, DJ set e un American bar sotto le stelle. Tutto in un’atmosfera vibrante, immersi nella natura e nella storia del paesaggio rurale pugliese.

“Crediamo profondamente nel valore del vino naturale come espressione pura del territorio e della cultura contadina”, spiega Marco D’Errico, gestore di Masseria Spina e ideatore del festival. “L’obiettivo non è solo bere del buon vino, ma riscoprire il legame autentico con la terra e con chi la coltiva”.

Vignaioli in tour: tre tappe di avvicinamento

Per far conoscere la filosofia del vino naturale a un pubblico sempre più vasto, Vignaioli in Masseria ha lanciato anche “Vignaioli in tour”, un percorso itinerante che anticipa l’evento principale con tre serate a ingresso libero (consumazione a pagamento):

5 giugno – Bari : da U’Kor, la chef coreana Haneul “Hannetta” Lee ha ospitato la prima tappa con i vini di Staffelter Hof (Mosella) e il DJ set in vinile di Vins , tra influenze berlinesi e contaminazioni culturali.

12 giugno – Ostuni : da Acquasanta, protagonisti i vini di Sieman con DJ set di JDND .

19 giugno – Monopoli: da Rosso Granato, i calici saranno quelli di Vino e le Rose, accompagnati dalla musica di Superluì.

Programma completo Vignaioli in Masseria 2025

Domenica 29 giugno

18:30 : Tour guidato del Parco Rurale + esposizioni artistiche e live performance

20:00 – 00:00 : Degustazione illimitata di vini naturali (ticket con calice e tracolla)

Dalle 23:00: DJ set & American bar (ingresso libero)

Lunedì 30 giugno

18:30 : Tour guidato del Parco Rurale + esposizioni artistiche e live performance

20:00 – 00:00 : Degustazione illimitata di vini naturali (ticket con calice e tracolla)

Dalle 23:00: DJ set & American bar (ingresso libero)

I tour storici del Parco Rurale sono gratuiti, con partenza alle 18:30, 20:00 e 22:00.

Biglietti e informazioni

📍 Masseria Spina, viale Aldo Moro, 27 – Monopoli (BA)

📞 Info: +39 345 3111467 / 080 802141

🌐 www.masseriaspinaresort.com

📲 Social: Vignaioli in Masseria su Instagram, Facebook e Linktree

Due giorni tra calici, racconti e paesaggi straordinari per celebrare il vino che parla la lingua della terra.