La Cooperativa San Bernardo a New York, si discute di modelli di assistenza domiciliare

LATIANO (BR) - Prosegue e si consolida la collaborazione internazionale tra la Cooperativa Sociale San Bernardo e gli Stati Uniti. Pino Natale, direttore generale della cooperativa, ha appena concluso il suo terzo viaggio a New York, confermando l'impegno della San Bernardo sul fronte dello scambio di buone pratiche e modelli innovativi nel campo dei servizi alla persona.





Il viaggio ha incluso la partecipazione di Natale alla 18ª Conferenza annuale degli Stati Parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (COSP), svoltasi al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite dal 10 al 12 giugno. In questa cornice internazionale, il direttore generale ha avuto modo di riaffermare il ruolo della cooperativa pugliese nel promuovere una cultura inclusiva e basata sulla dignità della persona, incontrando rappresentanti istituzionali e organizzazioni del settore sociale da tutto il mondo.





Elemento centrale del viaggio è stato il nuovo incontro con i vertici di AHRC New York, storica organizzazione americana impegnata nella tutela dei diritti e nella promozione dell’autonomia delle persone con disabilità. L’incontro ha dato continuità al progetto congiunto avviato nei mesi scorsi e finalizzato a esportare il modello italiano di assistenza domiciliare integrata anche negli Stati Uniti, adattandolo alle esigenze locali e in sinergia con le strutture già esistenti.





Il dialogo tra San Bernardo e AHRC aveva già conosciuto un importante sviluppo nel gennaio scorso, quando – a seguito del secondo incontro tra le parti – un rappresentante della cooperativa aveva svolto uno stage operativo presso AHRC a New York, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche del sistema sociosanitario statunitense.





Nei prossimi mesi il progetto vivrà una nuova tappa significativa: due rappresentanti di AHRC saranno ospitati presso la sede della Cooperativa San Bernardo a Latiano (Brindisi) per osservare da vicino e apprendere il funzionamento del modello italiano di assistenza domiciliare integrata in tutte le sue fasi operative.





"Questo scambio è un’opportunità di crescita reciproca – ha dichiarato Pino Natale –. Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di una rete internazionale che metta al centro la persona e favorisca la diffusione di modelli innovativi, sostenibili e rispettosi dei diritti fondamentali".





A margine della missione americana, la Cooperativa San Bernardo ha inoltre confermato il proprio impegno sul fronte della prevenzione alla diffusione del fentanyl in Italia. Come annunciato in conferenza stampa alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è in fase di distribuzione un opuscolo informativo dedicato ai giovani sul pericolo rappresentato da questa sostanza, che sarà consegnato negli istituti scolastici del territorio nei prossimi mesi.