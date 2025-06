Lautaro risponde a Sergio Ramos: l’Inter di Chivu pareggia 1-1 all’esordio contro il Monterrey nella Coppa del Mondo per club

Buon avvio dei nerazzurri nella rassegna iridata: Lautaro Martinez decisivo, equilibrio e occasioni nella ripresa

MONTERREY – L’Inter parte con un pareggio nella sua avventura alla Coppa del Mondo per club. Nella sfida d’esordio del torneo internazionale, la squadra guidata da Cristian Chivu impatta 1-1 contro i padroni di casa del Monterrey, al termine di un match combattuto e ricco di spunti.

A sbloccare la gara sono proprio i messicani: al 23', Sergio Ramos – sì, proprio lui, veterano del calcio mondiale oggi al Monterrey – svetta su calcio d’angolo battuto da Torres e con un preciso colpo di testa batte Sommer, portando i suoi in vantaggio.

La reazione dell’Inter non si fa attendere e al 42' arriva il meritato pareggio. Protagonisti due sudamericani: Carlos Augusto pennella un perfetto assist basso in area, dove Lautaro Martinez, pronto e letale, insacca da due passi riportando il risultato in equilibrio.

Nel secondo tempo il copione non cambia molto: la gara resta viva e bilanciata, con occasioni da una parte e dall’altra. Sommer e Andrada si fanno trovare pronti su alcune conclusioni pericolose, mentre le difese chiudono bene nei momenti chiave. L’Inter ha forse il rimpianto di non aver capitalizzato al meglio alcune situazioni favorevoli, ma il punto ottenuto lascia aperto ogni scenario per la qualificazione alla fase successiva.

Chivu, alla sua prima grande esperienza internazionale alla guida dei nerazzurri, può ritenersi soddisfatto della prestazione, soprattutto per lo spirito di reazione mostrato dalla squadra e per il contributo dei senatori come Lautaro. Prossimo impegno cruciale per i nerazzurri tra pochi giorni, con l’obiettivo di centrare la vittoria per ipotecare il passaggio del turno.