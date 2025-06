La terza edizione di 'Heritage Wine Fest', dal 4 luglio al 24 agosto 2025

Nove appuntamenti dedicati a vino e cultura in otto location di Puglia e Molise





La terza edizione di Heritage Wine Fest partirà il 4 luglio e si svilupperà in nove appuntamenti fino al 24 agosto, toccando borghi storici e castelli della Puglia e del Molise. Il festival che unisce vino e cultura, organizzato da One Eventi con il patrocinio di Pugliapromozione e della Provincia di Foggia, con la collaborazione dei Comuni di Termoli, Manfredonia, Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Poggio Imperiale, Campomarino, Serracapriola e Bovino, è stato presentato oggi in conferenza stampa a Foggia, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana.





"Heritage Wine Fest è nato dal desiderio di raccontare il territorio attraverso il vino e i luoghi che ne custodiscono la storia e la cultura. Ogni tappa è pensata come un viaggio sensoriale e culturale, dove la degustazione si intreccia con la scoperta di storie, tradizioni e luoghi unici" ha dichiarato l’ideatore del Festival Salvatore Di Matteo che per il terzo anno consecutivo mette in campo l’evento.





Molto ricco il programma del festival che si conferma un appuntamento imperdibile non solo per i wine lovers, ma anche per chi desidera scoprire le ricchezze del territorio durante le serate estive.





Si parte dal Molise il 4 e 5 luglio a Termoli, all’interno del maestoso Castello Svevo per poi approdare in Puglia, a Manfredonia, l’11 luglio nel Fossato del Castello e chiudere il mese, il 22 luglio, a Torremaggiore presso il Castello Ducale.





Ad agosto, il viaggio riprenderà il 2 nel Borgo Antico di San Nicandro Garganico, per poi proseguire l’8 agosto a Poggio Imperiale con la serata "Sorsi di Luna" nel cuore della città. Il 12 agosto si torna in Molise, alla scoperta del Borgo Medievale di Campomarino per una serata in collaborazione con l’associazione nazionale Città del Vino, mentre il 17 agosto Serracapriola accoglierà il pubblico tra le sue strade storiche. Il gran finale sarà a Bovino il 24 agosto nel suggestivo Castello Ducale.





Ogni appuntamento proporrà Masterclass, degustazioni guidate, incontri con produttori e vignaioli, visite esclusive a castelli e borghi, oltre a momenti di intrattenimento musicale. Le degustazioni si svolgeranno dalle 20:30 alle 23:55, con banchi di assaggio, food corner, visite guidate e musica dal vivo.





Le Masterclass di Heritage





Grande attesa per le Masterclass esclusive, riservate a un massimo di 30 partecipanti per ciascuna sessione, accessibili solo su prenotazione online. La prima Masterclass, "Rosè dei Rosè", si terrà il 4 luglio dalle 12.00 alle 13.30 presso Cala Sveva Beach Club a Termoli, con un viaggio tra i migliori rosati di Molise, Puglia e Abruzzo. L’11 luglio, dalle 19.00 alle 20.30, il Chiostro di San Domenico a Manfredonia ospiterà "Bollicine Eroiche", dedicata alle grandi bollicine di Piemonte, Liguria e Marche, e guidata da Olga Sofia Schiaffino, miglior Sommelier della Liguria 2019. Sono in via di definizione le Masterclass che si terranno a San Nicandro Garganico il 2 agosto, a Campomarino il 12 agosto presso Palazzo Di Majo Norante e a Bovino il 24 agosto con il tema "Vini di Frontiera - Tra Puglia e Campania".

Le Masterclass sono pensate per chi desidera approfondire l’arte della degustazione e conoscere da vicino vini e territori unici, in un contesto esclusivo e formativo.





Connessioni e sinergie





Heritage Wine Fest rappresenta un’occasione di crescita per il territorio grazie alla sinergia tra istituzioni, aziende e produttori. Ad evidenziarlo durante la conferenza stampa sono stati tutti gli amministratori dei comuni coinvolti nell’evento. "Manfredonia è orgogliosa di ospitare la prima tappa in Puglia di Heritage Wine Fest. Il nostro castello sarà ancora una volta teatro di un evento che coniuga cultura, enogastronomia e accoglienza" ha affermato Francesco Schiavone, Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Manfredonia.

"Questo Festival è cresciuto molto e rappresenta un modello virtuoso di promozione territoriale, mette insieme più comuni e attrae visitatori nei borghi e nei castelli che sono il cuore della nostra identità" ha sostenuto Ilenia Coppola, Vicesindaco di Torremaggiore, ricordando che tre anni fa l’evento è partito proprio dal comune federiciano.

"Heritage è una bella opportunità per creare connessioni sul territorio e ci offre l’opportunità di valorizzare e far conoscere il nostro Borgo Antico" ha dichiarato Arcangela Tardio, assessore alla Cultura di San Nicandro Garganico.

"Lo scorso anno abbiamo registrato una grande presenza all’evento e siamo certi che anche quest’anno sarà un successo" ha detto il Sindaco di Poggio Imperiale Alessandro Liggieri.

"Heritage non è solo un evento ma una visione, culturale e turistica, basata sulla sinergia tra privati e amministrazioni, capace di coinvolgere anche i produttori locali" ha concluso Stefania Russo, Sindaca di Bovino, borgo che anche quest’anno ospiterà la tappa finale del Festival.

Presente alla conferenza anche Michele Poppa, consigliere di maggioranza del Comune di Serracapriola.





Solidarietà e territorio





Quest’anno Heritage Wine Fest ha scelto di impegnarsi nel sociale, individuando come charity partner Banco Alimentare della Daunia "F. Vassalli". Parte del ricavato dei ticket sarà devoluto all’organizzazione di volontariato, che recupererà le eventuali eccedenze alimentari donate dalle aziende espositrici, promuovendo solidarietà e lotta allo spreco alimentare. "Ringraziamo Heritage Wine Fest per la sensibilità dimostrata. In un periodo dell’anno in cui tutti abbiamo voglia di vacanza è importante avere un pensiero anche per le tante persone che vivono in difficoltà" ha dichiarato in conferenza la presidente di Banco Alimentare della Daunia Stefania Menduno, raccontando l’attività quotidiana di Banco Alimentare.





Partner e sostenitori





L’edizione 2025 vede la partecipazione di partner come I matti di notte, Grafikart, Adarte, Like Il piacere del gusto, Wine Lovers Italy (portale dedicato ai wine lovers) e tutte le cantine che parteciperanno all’evento, unite dalla volontà di promuovere il territorio e i suoi prodotti.