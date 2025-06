Foggia-Manfredonia, tir con pala eolica incastrato sotto un ponte: traffico bloccato sulla statale 89

MANFREDONIA - Mattinata di disagi sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia, dove un mezzo pesante che trasportava una pala eolica è rimasto incastrato sotto un ponte. L’incidente si è verificato lungo un tratto dell’arteria stradale particolarmente transitato, causando l’immediato blocco del traffico in entrambi i sensi di marcia.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni per liberare il mezzo e ripristinare la viabilità in sicurezza. A quanto si apprende, non risultano feriti, ma le manovre di disincastro si presentano complesse a causa delle dimensioni eccezionali del carico trasportato.La circolazione resta attualmente interrotta, con lunghe code formatesi in entrambi i sensi. Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e utilizzare percorsi alternativi.