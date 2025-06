Lavoro, oltre 700 opportunità nel Barese: pubblicato il nuovo report ARPAL Puglia

– Sonoper un totale diaperte nelle imprese del Barese secondo l’ultimo, che raccoglie le offerte dei Centri per l’Impiego di Bari e provincia nella prima edizione di giugno. Le opportunità sono distribuite su numerosi settori, con una netta prevalenza nelle aree

Il documento, disponibile sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, fornisce per ogni annuncio il profilo ricercato, il numero identificativo dell’offerta, il CPI di riferimento e il link per la candidatura. I candidati possono accedere anche tramite l’app ufficiale “Lavoro per te Puglia”.

Le principali aree occupazionali

Secondo la sintesi dei dati elaborata da ARPAL, le offerte sono così ripartite:

Costruzioni, Impianti, Immobiliare : 130

Servizi turistici, culturali e ristorazione : 90

Servizi ludico-ricreativi, artistici e sportivi : 87

ICT, Servizi digitali, Comunicazione : 63

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione : 56

Commercio, Vendite, Artigianato, Noleggio : 51

Industria, Produzione, Metalmeccanico : 45

Servizi socio-sanitari ed educativi : 43

Logistica, Magazzini, Trasporti : 42

Servizi finanziari, assicurativi e di credito : 34

Amministrativi e professionali : 28

Agricoltura e ambiente : 5

Tessile, abbigliamento, calzature: 1

Focus: categorie protette

Particolare attenzione è dedicata anche alle offerte rivolte agli iscritti al collocamento mirato, ovvero persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette. Sono 32 i posti riservati, che spaziano da profili altamente qualificati (Digital Specialist, tecnico informatico) a mansioni operative come addetti alle pulizie, elettricisti, magazzinieri, autisti e impiegati amministrativi.

Opportunità anche all’estero con EURES

Nel report è presente una sezione dedicata alle offerte internazionali, provenienti dalla rete EURES, con posizioni aperte in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Norvegia, Spagna e Svezia. Si cercano, tra gli altri:

sviluppatori software ,

ingegneri per l’intelligenza artificiale ,

chef, camerieri, animatori turistici, educatori professionali

addetti al customer care.

Prossimo evento EURES: “Make it in Germany 2025”

Da segnalare l’appuntamento del 24 giugno 2025 con l’European Online Job Day “Make it in Germany 2025 – Take your chance!”, evento digitale dedicato all’incontro tra professionisti e imprese tedesche. Tutte le info sulla piattaforma: European Job Days.

Collaborazione interprovinciale

ARPAL Puglia, in sinergia con i CPI di Bari, BAT e Foggia, promuove l’incontro tra domanda e offerta tramite il servizio gratuito IDO. In totale, nelle tre province, sono 475 gli annunci attivi per 938 posizioni lavorative.

Consulta i report:

Contatti e informazioni

I Centri per l’Impiego di Bari e provincia sono aperti:

Lunedì–venerdì: 8:30–11:30

Martedì: 15:00–16:30

Giovedì pomeriggio su prenotazione

Contatti utili su: arpal.regione.puglia.it

Pagina Facebook con aggiornamenti quotidiani:

Centri per l’Impiego Bari e provincia

Un’occasione concreta per chi cerca lavoro o intende migliorare la propria condizione professionale, grazie a un’offerta variegata e in costante aggiornamento.