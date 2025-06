Gallipoli, turista di Rimini denuncia stupro di gruppo: indagano i carabinieri

GALLIPOLI - Una giovane turista di, in vacanza in, ha denunciato di essere statain un’abitazione privata nella zona di, località balneare nel comune di Taviano (LE). L’episodio risalirebbe ae i carabinieri stanno conducendoper ricostruire con esattezza la dinamica e accertare le responsabilità.

Secondo la ricostruzione fornita agli investigatori, la giovane – tra i 23 e i 25 anni, come le altre tre amiche che si trovavano con lei – avrebbe conosciuto un gruppo di quattro ragazzi salentini in un bar a Gallipoli. Dopo una serata trascorsa insieme, le ragazze avrebbero invitato i ragazzi nella casa vacanza in cui alloggiavano.

Una volta nell’abitazione, una delle giovani si sarebbe allontanata volontariamente con uno dei ragazzi per appartarsi. Sarebbe stato in quel momento che, secondo la denuncia, altri due giovani del gruppo sarebbero intervenuti abusando di lei, approfittando della situazione di vulnerabilità.

La ragazza, scossa e ferita, è stata poi accompagnata in ospedale, dove i sanitari avrebbero confermato i segni compatibili con una violenza sessuale, rilevando anche lesioni che farebbero pensare a un abuso compiuto con particolare brutalità.

Al momento non si conoscono i dettagli sull’identità dei presunti aggressori, ma gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze, immagini da telecamere di sorveglianza e altre evidenze utili. Il caso è stato affidato alla Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini dei carabinieri.