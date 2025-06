Lecce, Antonella Celano è stata insignita dell'onorificenza di 'Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana'

LECCE - Il prestigioso riconoscimento è stato conferito, con un decreto, direttamente dal Presidente della Repubblica e la cerimonia di consegna del diploma si è svolta in città presso la Scuola di Cavalleria dell’Esercito italiano che ha sede all’interno della caserma Zappalà. "È per me motivo di grande orgoglio l’ottenimento di questo importante riconoscimento che desidero condividere idealmente con gli oltre 5,5 milioni di italiani affetti da una patologia reumatologica" dichiara Antonella Celano, presidente APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare APS ETS, associazione pazienti con sede a Lecce - Il prestigioso riconoscimento è stato conferito, con un decreto, direttamente dal Presidente della Repubblica e la cerimonia di consegna del diploma si è svolta in città presso la Scuola di Cavalleria dell’Esercito italiano che ha sede all’interno della caserma Zappalà. "È per me motivo di grande orgoglio l’ottenimento di questo importante riconoscimento che desidero condividere idealmente con gli oltre 5,5 milioni di italiani affetti da una patologia reumatologica" dichiara Antonella Celano, presidente APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare APS ETS, associazione pazienti con sede a Lecce





Antonella Celano, presidente di APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare APS ETS, è stata insignita, con decreto del Presidente della Repubblica, dell’onorificenza di "Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana". Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato direttamente dal prefetto della città salentina Dott. Natalino Manno nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta, nel giorno della Festa della Repubblica, presso la Scuola di Cavalleria dell’Esercito italiano che ha sede nella città salentina all’interno della caserma Zappalà.





Antonella Celano da 25 anni è la presidente di APMARR, un’associazione di pazienti con sede operativa a Lecce che opera a livello nazionale impegnandosi, quotidianamente, per la tutela e la difesa del diritto alla salute delle persone con patologie reumatologiche e rare, perseguendo la sua mission che è quella di migliorare la qualità dell’assistenza per migliorare la qualità della vita. In Italia le oltre 200 malattie reumatologiche colpiscono il 10% della popolazione, oltre 5 milioni e mezzo di persone, di cui 700mila sono colpite in forma severa e invalidante e queste patologie, se non diagnosticate precocemente, causano dolore, infiammazioni, limitando spesso la mobilità e la qualità della vita delle persone che ne sono affette.





"Sono molto felice e orgogliosa di aver ricevuto, su indicazione del Presidente Mattarella, la prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana – dichiara Antonella Celano, presidente APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare APS ETS – Un importante riconoscimento, giunto quasi inaspettato e con grande sorpresa, che testimonia e premia il mio impegno, costante e quotidiano nel corso degli ultimi 40 anni della mia vita, al fianco delle persone affette da una delle oltre 200 patologie reumatologiche. Un traguardo che desidero condividere idealmente con gli oltre 5,5 milioni di italiani che come me sono affetti da patologie croniche come quelle reumatologiche".