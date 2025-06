Lecce, l'allenatore ed ex calciatore di calcio Francesco Moriero ospite presso la Chiesa di San Cataldo

LECCE - Il 27 giugno 2025, nello spazio all’aperto presso la Chiesa di San Cataldo si terrà l’incontro con l’allenatore ed ex calciatore Francesco Moriero che ha avuto una brillante carriera calcistica militando in squadre importanti a partire dal Lecce Calcio al Cagliari, Roma Inter e Napoli e la Nazionale. - Il 27 giugno 2025, nello spazio all’aperto presso la Chiesa di San Cataldo si terrà l’incontro con l’allenatore ed ex calciatore Francesco Moriero che ha avuto una brillante carriera calcistica militando in squadre importanti a partire dal Lecce Calcio al Cagliari, Roma Inter e Napoli e la Nazionale.





Parteciperanno all’incontro, moderato dal giornalista Francesco Romano, giovani calciatori tifosi del Lecce, giornalisti e appassionati di calcio per parlare della sua esperienza di top player nata dalle "strade" di Lecce, che non ha mai dimenticato, e si è sempre speso nella solidarietà. L’evento apre la rassegna Dialogando a San Cataldo promossa dalla Parrocchia, guidata da don Corrado Serafino, e vuole essere occasione per unire una sera insieme genitori e figli nel segno dello sport più amato dagli italiani.