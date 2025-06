'Locomotive Jazz Festival 2025', dal tramonto all'alba

FESTIVAL DIFFUSO: LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL 2025

TRAMONTI LOCOMOTIVE - accesso ai concerti gratuito





1° LUGLIO - CORIGLIANO D’ OTRANTO (LE)

ore 18:00 raduno presso Castello De’ Monti: passeggiata guidata ‘vie dell’acqua’ a cura di Infopoint Corigliano D’ Otranto

ore 19:15 concerto: NAOMI BERRILL ‘Sea Warrior’

Violoncellista, chitarrista e cantautrice irlandese, vive da molti anni a Firenze. Oltre ad essere una polistrumentista, ha un’estrema versatilità di genere che le permette di collaborare con musicisti classici, jazz, contemporanei, barocchi e folk. Inoltre collabora stabilmente con la Compagnia del coreografo Virgilio Sieni.

LOCATION: località Pozzelle





2 LUGLIO – ACAYA DI VERNOLE (LE)

ore 18:00 raduno presso Cappella di San Paolo: camminata nel centro storico di Acaya con Nuova Pro Loco Acaya

ore 19:15 concerto: MARIO ROSINI ‘Io sono quello che vorrei ancora essere’

Cuore barese, voce universale. Si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2004. Nel 2024 ha partecipato alla quarta edizione di The voice senior, nel team di Arisa arrivando fra i quattro finalisti.

Cultore della musica e vocalità jazz è stato supporter di Michael Bublè, Al Jarreau, Dionne Warwick e molti altri ancora

LOCATION: Piazzale Castello di Acaya

A seguire degustazioni gastronomiche locali





3 LUGLIO - MELENDUGNO (LE)

Ore 18:00 visita guidata Area Archeologica

ore 19:15 concerto: GIOVANNI GUIDI piano solo ‘Angeli e Demoni’

Nel 2013 Guidi firma con la famosa etichetta discografica ECM, debuttando nell'album City of Broken Dreams in un trio insieme a Thomas Morgan e João Lobo. Successivamente pubblica altri 3 album come leader prodotti da Manfred Eicher.

LOCATION: Area Archeologica Roca Vecchia

A seguire degustazioni gastronomiche locali





4 LUGLIO - LEVERANO (LE)

ore 19:15 concerto: ALESSANDRO D’ ALESSANDRO (organetto e loop)

Uno dei più talentosi organettisti italiani ed europei della nuova generazione. Si dedica principalmente alla contaminazione dell'organetto con stili e armonie non propriamente di matrice etnica, anche attraverso l'utilizzo dell’elettronica.

LOCATION: parco PATULA CUPA

A seguire degustazioni gastronomiche locali





5 LUGLIO GAGLIANO DEL CAPO (LE)

ore 18:00 ritrovo presso la Chiesa Madre (Piazza San Rocco): LU PARMANTEDDHU - passeggiata guidata alla scoperta del centro storico del paese - a cura di Pro Loco Gagliano

ore 19:15 concerto: PEPPE SERVILLO e CRISTIANO CALIFANO ‘Napulitanata’

Si tratta di uno spettacolo che celebra la ricchezza musicale e culturale di Napoli: attraverso le esibizioni di Servillo e Califano, il pubblico è trasportato in un viaggio emotivo che esplora la profondità e la passione delle canzoni napoletane, ognuna narrando storie di amore, gioia, dolore e speranza.

Ore 21:00 RACHELE ANDRIOLI ‘CORO a CORO’

Cantautrice e polistrumentista, ha acquisito un ruolo importante nella world music, come dimostra la sua intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

LOCATION: località Monte Tumasi c/o via Dante

Area degustazioni gastronomiche locali a cura dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con Pro Loco Gagliano del Capo





6 LUGLIO - GIURDIGNANO (LE)

ore 18:00 raduno presso piazza Municipio: passeggiata guidata lungo il percorso megalitico a cura della Pro Loco San’ Arcangelo De Casulis

ore 19:15 concerto: NABIL BEY e FABRIZIO PIEPOLI in ‘GHIBLI, suoni ed echi dal Mediterraneo'

Nabil Salameh, cantautore e giornalista di origini palestinesi naturalizzato italiano, è una delle voci più autorevoli e poetiche della world music italiana. Fondatore, nel 1988, del gruppo Al Darawish – tra le prime esperienze di fusione tra musica araba e occidentale in Italia – e successivamente, nel 1997, dei celebri Radiodervish, con cui ha calcato i palchi di tutto il mondo, Nabil è da sempre impegnato in progetti che intrecciano arte, identità e impegno civile.

Il suo nuovo spettacolo, “Ghibli” (nome del vento caldo del deserto), nasce dall’incontro con il musicista pugliese Fabrizio Piepoli, voce e polistrumentista noto per il suo lavoro con La Cantiga de la Serena e per le collaborazioni con artisti del calibro di Teresa De Sio.

“Ghibli” è un racconto in musica che attraversa le sponde del Mediterraneo, unendo le tradizioni vocali e sonore della Puglia e del mondo arabo-mediorientale. Un intreccio affascinante di musiche tradizionali e canzone d’autore, raccontato con leggerezza e profondità attraverso aneddoti, narrazioni, radici culturali e connessioni storiche.

LOCATION: Vicinanze Due

A seguire degustazioni gastronomiche locali





7 LUGLIO - BRINDISI

ore 18:00 raduno presso Cripta del Monumento, con visita e raggiungimento area concerto a piedi

ore 19:15 concerto: BUNGARO & MARCO PACASSONI ‘Volevo volare con i piedi per terra.

Bungaro è uno dei più apprezzati cantautori e autori italiani, noto per la sua sensibilità poetica e la raffinata eleganza musicale. Nella sua carriera trentennale ha firmato brani per voci straordinarie come Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Gianni Morandi e molti altri ancora.

Nel 2004 partecipa al Festival Di Sanremo con la canzone ‘Guarda stelle’

LOCATION: Monumento al Marinaio d’ Italia

A seguire degustazioni gastronomiche locali





8 LUGLIO - MARINA DI SAN GREGORIO (LE)

ore 17:30 raduno presso Cripta di San’Elia: passeggiata ‘Itinerario Del Paesaggio rurale di Patù’ a cura della guida Antonio De Marco

ore 19:15 concerto: FOLCAST

Cantautore romano (terzo classificato a Sanremo Giovani 2021) è uno dei più talentuosi cantautori della nuova scenda indie italiana. Classe ’92, fin da giovane si è appassionato allo studio della musica. Ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta per poi laurearsi al Conservatorio Licinio Refice.

Pochi anni dopo la laurea ha avviato il suo progetto artistico iniziando a suonare sotto lo pseudonimo di Folcast. I suoi singoli prendono ispirazione dai generi funk, R&B, soul, blues, pop e rock, con dei lievi accenni al rap. Da ottobre a dicembre 2024 è il frontman della band protagonista dello show mattutino Binario 2 in onda su Rai 2

LOCATION: Rotonda di San Gregorio

A seguire after concert con live music e degustazioni eno-gastronomiche locali





27 LUGLIO - SOGLIANO CAVOUR (LE) ‘LA FESTA’

Dalle ore 19:00 visite e degustazioni prodotti tipici locali tra vicoli del centro storico, proiezioni fotografiche

Ore 21:30 concerto con la BANDA MUSICALE ’S. CECILIA’ di Sogliano Cavour con ospiti: MAURO DURANTE (Canzoniere Grecanico Salentino), RAFFAELE CASARANO e tanti altri.

L’Associazione Musicale “Santa Cecilia” – guidata dall’entusiasmo e dalla competenza di affermati musicisti soglianesi – ha raccolto l’eredità dei concittadini che, a inizio Novecento, fecero grande la tradizione bandistica locale. Nel 1980 l’associazione ha rifondato il Gran Complesso Bandistico “Santa Cecilia” – Città di Sogliano Cavour (LE), restituendo nuova linfa a un nome storico. Da allora, in oltre quarant’anni di attività ininterrotta, la banda si è imposta in tutto il Meridione come modello di professionalità artistica e organizzativa, diventando ambasciatrice del patrimonio musicale salentino.

Ore 23:00 dj set POPULOUS

Populous è il moniker dietro cui si cela Andrea Mangia. Producer, deejay, autore di colonne sonore, sound designer per web, musei e sfilate di moda. Da diversi anni porta alta la bandiera della musica elettronica italiana nel Mondo

Dal calore dei tramonti all’energia dell’Alba, con un doppio filo conduttore: il sole e la musica, quella che il Locomotive Jazz Festival ha scelto per celebrare la sua XX edizione.Tutto parte da una consapevolezza, che è un po’ il mantra di Raffaele Casarano, instancabile direttore artistico dell’evento: la musica è l’arte dell’incontro, è condivisione di piaceri, è un’occasione per far rivivere il senso della comunità.E in virtù di questa consapevolezza, l’edizione 2025 introduce una novità da scoprire al calar del sole negli angoli più suggestivi del Salento. Sono i concerti al tramonto, momenti musicali di innegabile suggestione, organizzati in luoghi immersi nella natura, aree archeologiche, centri storici che saranno avvolti, al tramonto, dalla musica del Locomotive Jazz Festival. Per rendere tutto ancora più iconico, Raffaele Casarano ha invitato gli artisti a comporre musiche pensate come colonne sonore originali per i luoghi che li ospitano, in un dialogo diretto con il territorio e le sue bellezze nascoste, per svelarne, proprio attraverso la musica, sfumature inedite, scorci, prospettive, angoli che non conoscevamo e che adesso si rivelano, grazie alla musica, in tutta la loro ‘grande bellezza’."Stiamo celebrando la XX edizione del Locomotive Jazz Festival con un cambio radicale e forte – sottolinea Raffaele Casarano -, con questi concerti al tramonto in varie località della provincia di Lecce, con una tappa anche a Brindisi, e con una grande festa a Sogliano, il 27 luglio. Ritorniamo da dove siamo partiti, dalle piccole comunità. Perché la musica può essere un luogo, può essere un momento e ha, sempre e comunque, il potere di trasportarci nello spazio e nel tempo. Questa edizione – conclude il direttore artistico - riflette pienamente lo spirito che anima il cartellone: una proposta musicale di eccellenza, vivace e dinamica, con personaggi di spicco del mondo delle sette note".I "Tramonti Locomotive" saranno organizzati dall’1 all’8 luglio tra Corigliano d’Otranto; Acaya; Melendugno; Leverano; Gagliano del Capo; Giurdignano; Brindisi; Marina di San Gregorio e Sogliano Cavour (dove tutto è iniziato nel 2006) che il 27 ospiterà il Gran Finale. Non saranno semplici appuntamenti musicali, ma vere evasioni tra spettacolo, degustazioni, immersioni nella natura, visite guidate.Punta di diamante della manifestazione, come di consueto, sarà Alba Locomotive, la notte fra il 21 il 22 agosto, nella marina leccese di San Cataldo. Ancora top secret il nome dell’ospite che verrà svelato nei prossimi giorni. L’importante è ricordare al pubblico che una parte dell’incasso proveniente dai biglietti venduti, verrà devoluto al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Vito Fazzi."A costo di non dormire, quest’anno ci sarò anch’io!" – promette il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, elogiando il lavoro di Raffale Casarano da lei stessa definito "ambasciatore di cultura".Un bel complimento che si aggiunge a quelli del Prefetto, Natalino Manno che, nel corso della presentazione ufficiale dell’evento, nella Sala degli Specchi della Prefettura di Lecce aveva descritto il Locomotive Jazz Festival come un evento culturale di primo piano.Un’altra novità di questa XX edizione riguarda gli spettacoli del Main Stage che slittano di qualche mese allungando, di fatto, la proposta musicale del Festival.I grandi spettacoli sono previsti in inverno, a Lecce, fra il Teatro Apollo e alcune Chiese coinvolte per i concerti del mattino. Circa 15 concerti in 5 giorni e, in anteprima, Locomotive annuncia le prime due grandi personalità della musica internazionale: il 28 novembre l’appuntamento è con Fabrizio Bosso, trombettista tra i più apprezzati della scena jazz europea, che presenterà con un progetto-omaggio a Pino Daniele.Il 6 dicembre Sarah Jane Morris, una delle interpreti più originali del panorama britannico con i Solis String Quartet nel live ‘For ver Young’.Anche quest’anno, main sponsor del Locomotive Jazz Festival 2025 è Links Group. L’evento è patrocinato anche dalla Regione Puglia.Tra i partner: Ance Lecce – Fondazione Splendor Fidei – Università del Salento – Artwork -Gal Terra d’Arneo e BTM Italia, che si occupa dell’Ufficio Stampa.