Lorenzo Lo Muzio nominato nel Consiglio Superiore di Sanità: prestigioso incarico per il rettore dell’Università di Foggia

Il Consiglio Superiore di Sanità, che riunisce alcune tra le personalità più autorevoli del mondo scientifico, accademico e sanitario nazionale, svolge un ruolo fondamentale nel supportare le decisioni strategiche del Ministero in tema di salute pubblica, attraverso pareri tecnici qualificati e indirizzi di politica sanitaria basati su evidenze scientifiche.

La designazione di Lo Muzio, ordinario di Malattie Odontostomatologiche, rappresenta non solo un prestigioso riconoscimento personale, ma anche un segnale della crescente autorevolezza dell’Ateneo foggiano nel contesto accademico e medico italiano. Figura di spicco a livello nazionale, Lo Muzio è già Presidente del CURC (Comitato Universitario Regionale di Coordinamento delle Università Pugliesi), Direttore del C.I.N.B.O. (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia), componente del Comitato Scientifico Nazionale della LILT e Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche.

Soddisfazione è stata espressa da Gaetano Serviddio, delegato del rettore alle Politiche Strategiche in ambito sanitario, che ha così commentato:

Serviddio ha inoltre evidenziato l’importanza della rappresentanza pugliese rafforzata all’interno del Consiglio Superiore, grazie anche alla presenza del prof. Francesco Giorgino, figura di riferimento a livello nazionale.

A margine della nomina, il professor Lo Muzio ha espresso la propria gratitudine:

“Sono onorato per questo incarico, che considero un riconoscimento non solo personale, ma anche per l’Università di Foggia e il territorio che rappresenta. Intendo collaborare con spirito di servizio e consapevolezza della rilevanza strategica di questo organo, contribuendo all’elaborazione di indirizzi basati su evidenze scientifiche rigorose e finalizzati al miglioramento della salute pubblica”.