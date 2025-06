Massafra in lutto per la morte di Vito Penna, vittima di un incidente sul lavoro

MASSAFRA - Una tragedia ha colpito la comunità di Massafra (Taranto) nella serata di lunedì 16 giugno. Vito Penna ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma il dolore per la perdita è già profondo e condiviso da tutta la città.

A esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale è stata la sindaca Giancarla Zaccaro, che ha voluto rivolgere un messaggio di vicinanza alla famiglia della vittima:

«Un altro caduto sul lavoro che ci obbliga a riflettere – ha dichiarato –. Non possiamo permettere che queste tragedie diventino soltanto numeri da aggiornare. Ogni perdita è un dramma umano e sociale che non deve lasciare spazio all’abitudine».

In segno di rispetto e partecipazione al lutto, il Comune di Massafra ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. È stato inoltre proclamato il lutto cittadino, che sarà osservato in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Vito Penna.

«La città si stringe attorno alla famiglia di Vito condividendone il dolore con commozione e solidarietà», ha concluso la sindaca Zaccaro.

La morte di Vito Penna riaccende il dibattito sull’urgenza di garantire condizioni di sicurezza adeguate nei luoghi di lavoro. Una tragedia che ricorda, ancora una volta, quanto sia inaccettabile pagare con la vita il diritto al lavoro.