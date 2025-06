Barletta Piano Festival: musica, immagini e racconto con Rocco Anelli e Nicola Scardicchio

BARLETTA - Sarà un’esperienza immersiva tra suoni, visioni e parole il secondo prologo del Barletta Piano Festival, diretto da Pasquale Iannone. Mercoledì 18 giugno alle ore 21.15, nello Spazio Eventi AStare, andrà in scena un appuntamento originale e suggestivo nell’ambito del Barletta Piano Pre-Festival Young, dedicato ai talenti emergenti della scena artistica.

Protagonisti della serata saranno il giovane regista barese Rocco Anelli e il compositore e pianista Nicola Scardicchio, in un concerto per immagini che unisce musica, teoria visiva e cinema. Un format inedito pensato come un viaggio tra le arti, in cui parole e suoni si fondono per esplorare il ruolo della musica nell’immaginario cinematografico e artistico.

Al centro dell’evento, la presentazione del saggio di Anelli «La costruzione triadica dell’immagine: corpo, materia e suono» (Florestano Edizioni), con particolare attenzione al capitolo dedicato al suono, concepito non come mero accompagnamento, ma come elemento capace di diventare esso stesso immagine e personaggio. In scena, a fare da guida sonora e analitica, sarà proprio Nicola Scardicchio, interprete d’eccezione del repertorio di Nino Rota, al quale sarà dedicato un focus musicale e che, nel corso del festival, sarà omaggiato con un evento monografico.

Il percorso proposto da Anelli condurrà il pubblico attraverso la storia del cinema e delle arti visive, evidenziando come i leitmotiv, le scelte timbriche e le composizioni musicali abbiano costruito e trasformato la percezione delle immagini, generando nuovi linguaggi espressivi.

Rocco Anelli, regista, scrittore e docente presso l’American University of Rome, è noto per una filmografia ricca e varia: dai cortometraggi «I gemelli» (su Prime Video), «Se fossi uomo», «Pier Paolo morto e risorto», fino al recente «Vivremo nelle pareti», vincitore del bando SIAE Per chi crea. Ha inoltre realizzato progetti per la RUFA (La terra desolata) e collaborato con l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari e la Camerata delle Arti di Matera. Nel 2021 ha pubblicato il romanzo I bagnanti (Les Flâneurs Edizioni).

Sul fronte musicale e teatrale, ha diretto opere come Tosca e Rigoletto, curando anche i testi per il CD Bagliori di quiete, interpretato da Maria Grazia Zingariello e Katia Ricciarelli.

L’ingresso al concerto-racconto è libero. Per informazioni è possibile contattare il numero 347.6194215.

Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla potenza evocativa del suono e dalla sua capacità di raccontare, emozionare e... diventare immagine.