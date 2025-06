Masseria Guadalupe, un ponte culturale tra Puglia e Messico

Un’idea ambiziosa e un simbolo di dialogo tra culture prenderanno vita venerdì 13 giugno 2025 nel cuore del Salento: nasce Masseria Guadalupe, un progetto che unisce Puglia e Messico in un abbraccio culturale, umano e imprenditoriale. Non solo una nuova struttura ricettiva, ma un ponte tra due mondi, due identità, due ricchezze storiche e paesaggistiche.

La visione è quella di Jennifer Andreu, imprenditrice messicana che ha scelto la Puglia come luogo per dare forma concreta a una connessione autentica tra i due Paesi. Un investimento che parla di fiducia, lungimiranza e rispetto per le radici, ma anche di innovazione nel turismo e nella cultura dell’ospitalità.

Inaugurazione con ospiti d’eccezione

La cerimonia ufficiale si terrà a partire dalle ore 17:00 e vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali italiani e messicani, a testimonianza dell’importanza internazionale dell’iniziativa. Interverranno:

Carlos García de Alba , Ambasciatore del Messico in Italia

Michele Emiliano , Presidente della Regione Puglia

Angelo Pomes , Sindaco di Ostuni

S.E. Monsignor Giovanni Intini , Vescovo della Diocesi di Brindisi – Ostuni

Padre Patrizio Suarez

Francesco Maldarizzi , Console Onorario del Messico per Puglia e Basilicata, Cavaliere del Lavoro e Decano dei Consoli del Messico in Italia

Mara Verbena , Console Onorario del Messico per la Repubblica di San Marino

Jennifer Andreu, fondatrice della Masseria Guadalupe

Maldarizzi: «Un momento simbolico e potente»

A sottolineare il significato profondo dell’iniziativa, le parole del Console e imprenditore Francesco Maldarizzi, da anni protagonista nei rapporti istituzionali tra Italia e Messico:

«Quella che si inaugura non è soltanto una masseria. È un ponte, concreto e culturale, tra due mondi meravigliosi: la Puglia e il Messico. Accogliamo con gratitudine una donna coraggiosa e visionaria che ha scelto di credere nella nostra terra. Qui celebriamo una vera alleanza tra territori e popoli».

Cultura, musica e convivialità

L’inaugurazione sarà anche una festa di colori e suoni. Dopo la parte istituzionale, seguiranno:

Aperitivo mediterraneo con prodotti tipici pugliesi

Concerto live dei Mariachi Romatitlan , ambasciatori della musica tradizionale messicana

DJ set a cura di Alure

Spettacolo pirotecnico finale

Una masseria internazionale nel cuore del Salento

Con Masseria Guadalupe, la Puglia conferma il suo ruolo di crocevia culturale e imprenditoriale, capace di attrarre investimenti internazionali e trasformarli in esperienze di valore condiviso. Un progetto che rafforza il legame tra le radici del territorio e lo sguardo rivolto al mondo, tra tradizione e innovazione, tra accoglienza e identità.