Maxi operazione all’alba tra Bari e Bat: eseguite 16 condanne definitive nell’ambito dell’inchiesta “The End”

ANDRIA - È scattata all’alba di oggi l’operazione dellaper l’esecuzione delle sentenze di condanna irrevocabili nei confronti di, al termine di un lungo iter giudiziario nato da una complessa indagine antidroga denominata, condotta dallae dal, con il supporto operativo della Squadra Mobile della provincia di

L’inchiesta, risalente al 2013, ha messo in luce l’esistenza di due organizzazioni criminali attive ad Andria, impegnate nella commercializzazione di sostanze stupefacenti. Una delle due era specializzata nello spaccio di cocaina, l’altra nella marijuana. Entrambe gestivano una delle principali piazze di spaccio della città, rifornendo non solo il mercato locale ma anche quello di altri comuni limitrofi.

Gli sviluppi investigativi

Durante le indagini, gli investigatori sono riusciti a documentare in modo puntuale l’intera rete criminale. Numerosi i riscontri in flagranza di reato che portarono già all’epoca a diversi arresti e al sequestro di ingenti quantità di droga, tra marijuana e cocaina. Particolarmente allarmante fu il ritrovamento di un fucile mitragliatore Kalashnikov AK-47, ulteriore prova del livello di pericolosità delle organizzazioni.

Fondamentali per il successo investigativo furono anche le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, interni alle stesse organizzazioni, che permisero di ricostruire la struttura gerarchica e i meccanismi operativi delle due bande.

L’operazione di questa mattina

Per l’esecuzione delle 16 condanne definitive, la Polizia ha messo in campo oltre 100 agenti, con il supporto di dodici equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, e unità della Polizia Scientifica del Gabinetto Interregionale. Le operazioni si sono svolte in coordinamento tra le Squadre Mobili di Bari e BAT, con blitz mirati nei confronti dei condannati.

L’operazione rappresenta un colpo definitivo a una rete di spaccio che per anni ha rappresentato una delle principali fonti di approvvigionamento di droga nella zona di Andria e dintorni, e conferma la determinazione delle forze dell’ordine nel contrasto al crimine organizzato.

Fammi sapere se vuoi una versione adatta ai social o un titolo alternativo.