Miss Mondo Italia 2025 sbarca a Gallipoli: 120 ragazze da tutta Italia per la finale nazionale

Un’ondata di bellezza ha travolto la “Città Bella”: è ufficialmente iniziata ala fase finale di, il prestigioso concorso nazionale che incoronerà la candidata italiana alla finale mondiale di, la più antica kermesse di bellezza al mondo.

Sono 120 le concorrenti in rappresentanza di tutte le regioni italiane giunte nella perla dello Jonio, che per il ventunesimo anno consecutivo ospita l’evento. Il concorso si svolgerà dal 3 al 15 giugno, con una fitta agenda di appuntamenti, workshop, audizioni e sfilate che coinvolgeranno anche numerose località del Salento, diventando un vero e proprio volano turistico e culturale.

Il programma

Il quartier generale della manifestazione è stato allestito presso l’Hotel Bellavista del gruppo Caroli Hotels, executive partner dell’evento. Dopo il “welcome day” del 3 giugno, le attività sono entrate subito nel vivo con la selezione delle finaliste. Il 6 giugno si svolgerà la prefinale nazionale che restringerà il gruppo a 30 Miss, le protagoniste dello show finale in programma il 15 giugno presso l’incantevole Ecoresort Le Sirenè, immerso nel parco regionale di Punta Pizzo.

Tra gli eventi in calendario: il “Talent”, dedicato a musica, danza e recitazione (5 e 10 giugno), il contest “Sport”, le passerelle in costume da bagno per la fascia “Beach” (9 giugno), il concorso “People Choice” (12 giugno), e i workshop con brand e professionisti del mondo beauty e fashion, come il make-up artist Pablo by Gil Cagné.

Le Miss visiteranno anche località simbolo del territorio salentino, come Morciano di Leuca e Santa Maria di Leuca, protagoniste degli eventi dedicati a media, moda e istituzioni.

Lo show finale

L’attesa serata di gala, in programma domenica 15 giugno, sarà presentata dallo showman e volto Rai Antonio Mezzancella. Sul palco, oltre alle 30 finaliste, saliranno ospiti e personalità del mondo dello spettacolo e della moda. Tra le special guest, la trasformista americana Solange Kardinaly e Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia in carica.

In palio, oltre alla corona e alla fascia, il diritto di rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World, uno dei palcoscenici più ambiti nel mondo della bellezza e della cultura internazionale.