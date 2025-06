Mazzotta (Forza Italia): “Chi ama la Puglia non può condividere la politica di Emiliano e Decaro”

Dura presa di posizione da parte del presidente del Gruppo consiliare dialla Regione Puglia,, che in una nota critica apertamente l’operato della Giunta regionale guidata dae il ruolo politico del sindaco di Bari, definendo l’attuale gestione del centrosinistra “logora” e incapace di dare risposte concrete ai pugliesi.

«Assistiamo ogni giorno allo stillicidio con cui il centrosinistra di Emiliano e Decaro sta affogando la Puglia: a tutto c’è un limite – afferma Mazzotta –. Non ci abituiamo a sedute del Consiglio regionale che si concludono con un nulla di fatto perché i colleghi di maggioranza non sono in aula. Non ci abituiamo all’assenza totale di grandi, ma concreti progetti di rilancio della Regione».

Il capogruppo di Forza Italia punta il dito contro le carenze amministrative in settori chiave: «Dai rifiuti alla sanità, dalle tasse ai servizi, la Giunta regionale non è in grado di partorire una sola soluzione vera. Nel mentre, si affastellano casi che ledono l’immagine della Puglia e frenano ulteriormente ogni processo».

Infine, Mazzotta lancia un appello ai consiglieri della maggioranza meno legati alla sinistra radicale: «Forza Italia e il centrodestra sono la casa naturale dei moderati che hanno a cuore la buona politica fatta per le persone. E chi ama davvero la Puglia non può sottoscrivere l’azione di un centrosinistra unito solo dal clientelismo e dalla gestione del potere».