Giornata internazionale dello Yoga: in oltre 100 a Bari per la seduta promossa da LILT

Più di cento persone hanno partecipato questa mattina alla seduta gratuita di yoga promossa dallain occasione dellae della, progetto nazionale ispirato a una tradizione nata negli Stati Uniti nel 1988, coordinato dalla

L’evento barese, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si inserisce all’interno del programma della LILT dedicato alla prevenzione terziaria: un percorso fondamentale che affianca i pazienti oncologici nel ritorno alla normalità dopo le terapie, attraverso attività che promuovano il benessere psico-fisico.

La seduta, svolta nello splendido scenario del parco litoraneo di Pane e Pomodoro, è stata incentrata sull’HariKi Yoga, un metodo innovativo che combina respiro consapevole, movimento armonioso e lavoro sul sistema nervoso, per ristabilire l’equilibrio tra corpo e mente. A guidare l’esperienza sono stati i maestri Kamala e Jahnavi, fondatori della scuola Asd RespiriAmo Yoga®, insieme a Giovanna De Julio, insegnante e referente per la Puglia.

Un’esperienza intensa ed emozionante, che ha coinvolto pazienti ed ex pazienti oncologici, familiari, caregiver e cittadini baresi che hanno voluto manifestare solidarietà a chi sta affrontando il percorso della malattia. Per ciascuno dei partecipanti, un tappetino yoga e la T-shirt ufficiale dell’evento in omaggio.

All’iniziativa ha aderito anche la LILT BAT, che ha organizzato una seduta di yoga nella suggestiva cornice del rivellino del Castello di Barletta.

L’obiettivo, comune a tutte le sedi LILT coinvolte, è quello di rafforzare la cultura della cura continua, non solo clinica, ma anche emotiva e relazionale, a beneficio di chi è sopravvissuto al cancro e di chi continua a combattere.