Paura sulla Barletta-Canosa: auto in fiamme, uomo ustionato mentre tenta di recuperare effetti personali

Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 giugno, lungo la strada provinciale Barletta-Canosa, nei pressi della località, dove un’

Il conducente, accortosi del principio d’incendio, ha avuto la prontezza di accostare il veicolo e uscire rapidamente dall’abitacolo, mettendosi in salvo. Tuttavia, nel tentativo di rientrare per recuperare alcuni effetti personali, è stato investito da una fiammata improvvisa, riportando ustioni di secondo grado, fortunatamente non gravi.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’equipe sanitaria del 118 di Barletta, che ha prestato le prime cure all’uomo prima del trasferimento in ospedale per accertamenti e trattamenti specifici.

Le fiamme sono state domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente. La Polizia Locale ha messo in sicurezza l’area e gestito il traffico, rimasto fortemente rallentato durante le operazioni di soccorso e spegnimento.