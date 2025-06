Meteo: ondata di caldo in arrivo su Puglia e Basilicata, picchi fino a 40 gradi tra Foggia e Matera

BARI – Un promontorio di origine nordafricana sta estendendo la propria influenza su gran parte del Mediterraneo occidentale, aprendo la strada a una nuovache interesserà anche il Sud Italia nei prossimi giorni. Secondo le previsioni di, a partire dal’anticiclone si sposterà progressivamente verso il Mediterraneo centrale, determinando un sensibilesu Puglia e Basilicata.

Temperature in netto rialzo da metà settimana

Le aree più colpite saranno quelle interne, in particolare il Tavoliere, la Capitanata e l’entroterra lucano. Da mercoledì, i termometri inizieranno a salire con decisione: previsti 38°C nelle pianure foggiane e temperature prossime ai 35°C nell’entroterra, mentre lungo le aree costiere si oscillerà tra i 30 e i 32°C.

L’apice dell’ondata è atteso per giovedì 26 giugno, giornata in cui Foggia e Matera potrebbero toccare la soglia dei 40 gradi. Valori estremi anche nell’entroterra orientale della Basilicata, dove si stimano punte tra i 37 e i 38°C.

Maestrale in arrivo nel weekend

Il caldo torrido potrebbe avere una tregua nel fine settimana, grazie a un possibile ritorno del maestrale, che potrebbe soffiare con intensità moderata o forte, soprattutto lungo le coste adriatiche e le aree più esposte. Questo cambio di circolazione dovrebbe favorire un calo termico, riportando le temperature verso valori più sopportabili.

Le raccomandazioni

Nel frattempo, le autorità invitano alla prudenza, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione come anziani, bambini e persone con patologie. Si consiglia di:

Evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali del giorno (dalle 11 alle 17)

Bere molta acqua e preferire pasti leggeri

Restare in ambienti freschi e ben ventilati

Controllare frequentemente le condizioni di salute di parenti o vicini anziani

L’ondata di caldo in arrivo sarà una delle più intense dell’inizio estate, ma al momento non si segnalano situazioni di allarme. Tuttavia, un monitoraggio costante sarà essenziale per eventuali aggiornamenti e misure di prevenzione.