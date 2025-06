Miss Italia torna a Corato: la bellezza sfila in Piazza Cesare Battisti con la madrina Ofelia Passaponti

CORATO – Tutto pronto per una delle serate più attese dell’estate coratina:domenica 6 luglio, alle ore 20.00, in Piazza Cesare Battisti. Per il quarto anno consecutivo la città ospita una selezione provinciale del celebre concorso di bellezza, organizzata da, esclusivista per Puglia e Basilicata, con il sostegno della, da sempre attenta alla promozione del territorio e dell’eleganza femminile.

Madrina d’eccezione della serata sarà Ofelia Passaponti, Miss Italia in carica, pronta ad accendere i riflettori con la sua grazia e il suo carisma. Il pubblico potrà ammirare l’eleganza delle concorrenti, preparate e valorizzate anche grazie alla partnership con Framesi, la multinazionale italiana leader nel settore hair beauty professionale.

Ad impreziosire lo spettacolo non mancheranno momenti di musica e comicità: il giovane sassofonista Antonio Gobbo, talento emergente della scena musicale, porterà in piazza la magia delle sue note; mentre l’attrice Tiziana Schiavarelli, veterana della scena teatrale e televisiva (tra le sue apparizioni: Le Indagini di Lolita Lobosco, Imma Tataranni, Beautiful, Il Patriarca), regalerà momenti di ironia e coinvolgimento con le sue irresistibili incursioni.

La conduzione sarà affidata a Christian Binetti, volto noto e amato del programma Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud. Da sempre sensibile a tematiche sociali, Binetti darà spazio anche a un importante momento di riflessione: sul palco verrà infatti proposta una testimonianza legata alla prevenzione oncologica, tema portante dell’edizione 2025. La patron nazionale del concorso, Patrizia Mirigliani, ha recentemente siglato un protocollo con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, presieduta dal Prof. Francesco Schittulli, per promuovere l’informazione sanitaria e offrire screening gratuiti durante le tappe del tour.

Un evento tra spettacolo e consapevolezza

L’evento unisce bellezza, arte e impegno sociale in una serata che celebra la donna non solo per l’aspetto esteriore, ma anche per il suo valore e la sua salute. Il pubblico potrà vivere un’esperienza emozionante e significativa, tra passerelle, musica, riflessioni e momenti di spettacolo.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor Corgom Retreading & Recycling e Zingrillo.com – Arreda il tuo business, che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.