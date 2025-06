Mobilità circolare dei talenti: da Lecce parte il processo partecipativo promosso dal presidente Emiliano

È ufficialmente partito oggi,, da, il percorso di consultazione pubblica suldella Regione Puglia, dedicato alla. L’avvio del processo partecipativo si è tenuto nell’ambito dell’evento, alla presenza del, e segna un momento chiave nella strategia regionale per attrarre, valorizzare e far tornare le eccellenze pugliesi, in un’ottica di

Emiliano: “Offrire realizzazione a chilometro zero e accogliere nuovi talenti”

«Per crescere, la nostra Regione ha bisogno di radici forti, come quelle che legano i nostri talenti alla Puglia – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano. – Vogliamo che chi è nato qui possa realizzarsi qui. Allo stesso tempo, intendiamo creare le condizioni per il ritorno di chi è andato via e l’arrivo di nuovi talenti, anche da altri territori. È questa la visione della strategia regionale #mareAsinistra: costruire il futuro con intelligenza e lungimiranza, contrastando il calo demografico e lo spopolamento dei piccoli comuni con la forza delle idee, delle competenze e della passione.»

Berlingerio: “Capitale umano, risorsa strategica per il futuro”

A rafforzare il messaggio del presidente è intervenuta Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento regionale Sviluppo Economico, che ha sottolineato l’urgenza di decisioni strategiche di lungo periodo: «In un momento storico di grandi transizioni, da quella ecologica a quella digitale, vogliamo che la Puglia rimanga competitiva e all’avanguardia, puntando su ciò che di più prezioso abbiamo: le persone, le competenze, il capitale umano».

Una legge per attrarre, trattenere e far circolare i talenti

Il Disegno di Legge n. 120/2025 si propone di rafforzare l’ecosistema del talento in Puglia, attraverso quattro assi principali:

Valorizzare le eccellenze locali e sostenere percorsi di crescita per chi vive in Puglia.

Favorire il rientro di chi ha lasciato la regione per motivi professionali.

Attrarre talenti esterni , italiani e stranieri, che vogliano insediarsi e contribuire allo sviluppo pugliese.

Promuovere la mobilità circolare, incentivando lo scambio di competenze tra territori e settori.

Un approccio dinamico che punta a contaminazioni virtuose, alla connessione tra discipline e alla costruzione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Coerenza strategica e visione europea

La nuova legge è perfettamente in linea con le principali strategie internazionali e locali, tra cui:

la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3) ,

l’ Agenda 2030 della Regione Puglia per lo Sviluppo Sostenibile ,

e la strategia di lungo termine #mareAsinistra.

Inoltre, i risultati del processo saranno valorizzati a livello europeo nell’ambito del Pillar 1 della Harnessing Talent Platform della Commissione Europea, pensata per aiutare le regioni a sviluppare politiche innovative in materia di talenti.

Un processo partecipativo aperto a tutti

Il processo è stato attivato sulla piattaforma Puglia Partecipa, dove fino al 7 luglio 2025 sarà possibile per cittadini, enti, organizzazioni e stakeholder contribuire alla redazione finale della legge con idee, osservazioni e proposte. I contenuti e il questionario sono disponibili in italiano e in inglese, per facilitare la partecipazione anche da parte della comunità internazionale.

🔗 Italiano: partecipazione.regione.puglia.it/processes/LeggeTalenti

🔗 English: partecipazione.regione.puglia.it/processes/LeggeTalenti?locale=en

Una Puglia che punta in alto, partendo dalle sue persone

Con questa iniziativa, la Regione Puglia ribadisce il proprio impegno a costruire un futuro basato sulla conoscenza, la creatività e l’inclusione, mettendo al centro le persone. Perché il vero sviluppo nasce dove i talenti non solo si formano, ma trovano le condizioni per rimanere, tornare o arrivare.