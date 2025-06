Bitetto, torna la Notte di San Giovanni: un viaggio tra riti, musica e magia firmato Pro Loco Juvenilia

L’arte incontra il pubblico. Accanto alla musica e alla festa, la Notte di San Giovanni è anche spazio per la riflessione artistica. In programma la mostra personale “Ciò che resta” di Francesco Strabone, curata da Giuliana Schiavone, presso HuBit - Casa Torre dei Cavalieri di Malta.



Il programma musicale della serata attraversa generi e linguaggi, con performance che animeranno ogni angolo del centro storico: da Psychè a Lofield, dai suoni etnici di Terrigenae e Sumanth Manjunath alle suggestioni di Ethnic Shapes, senza dimenticare l'energia travolgente della bassa musica di Molfetta. A rendere ancora più onirica l'atmosfera, gli spettacoli itineranti di Apulian Stilts e Menti Ardenti: trampolieri, acrobati e mangiafuoco daranno vita a momenti sospesi tra poesia visiva e teatro di strada.Sempre nel cuore del centro storico, l'antico frantoio Somma ospiterà le esposizioni di Michele Schifano e Maria Teresa Mastrorillo, mentre Pigment Work Room proporrà un laboratorio artistico partecipativo, aperto a tutti.





Un evento per tutte le età. Grazie alla collaborazione con realtà del territorio come Fratres Bitetto, Università della Terza Età, Officina d’Arte ed Emervol Bitetto, saranno attivati laboratori creativi e attività ludiche pensate per i più piccoli e per le famiglie. Un approccio inclusivo e partecipativo che riflette il lavoro quotidiano della Pro Loco per valorizzare il senso di comunità.



Tra riti e sapori, la magia della notte. Non mancheranno i sapori della tradizione: pietanze locali, vino e convivialità animeranno le corti e le piazze, mentre cartomanti, erbe miracolose e racconti esoterici condurranno i visitatori nel lato più misterioso della notte, dove il confine tra sacro e magico si fa sottile.





La Notte di San Giovanni, dunque, non è solo un evento: è l’espressione di un’identità collettiva che la Pro Loco Juvenilia custodisce e rinnova, anno dopo anno, grazie al contributo di volontari, artisti e cittadini. Una festa che nasce dal basso, ma parla a tutti.

BITETTO - Vicoli che si aprono su corti ombrose, profumi di erbe selvatiche e vino che racconta storie. Lunedì 23 giugno, a partire dalle 20.00, il centro storico di Bitetto si prepara ad accogliere la XXIV edizione della Notte di San Giovanni, la manifestazione organizzata e curata con dettaglio dalla Pro Loco Juvenilia Vitetum APS.L’associazione, da oltre vent’anni punto di riferimento per la promozione culturale del territorio, trasforma ogni anno il borgo antico in un palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione popolare, spiritualità, arte e spettacolo si fondono in un racconto corale che coinvolge l’intera comunità. Musica e spettacolo sotto le stelle.