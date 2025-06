Mondiale per Club, Juventus travolgente a Filadelfia: show di Yildiz, torna al gol anche Vlahovic

FILADELFIA – La Juventus continua a brillare nel Mondiale per Club e conquista un’altra vittoria netta, questa volta con un convincentesul campo di Filadelfia. A prendersi la scena è ancora una volta, protagonista assoluto con giocate di classe e gol pesanti. Ma c’è spazio anche per il ritorno al gol di, che nel finale arrotonda il risultato dal dischetto.

Il numero 10 bianconero apre le danze al 10', con un’azione personale che costringe il difensore Boutouil all'autorete, anche se la Fifa assegna inizialmente il gol come autogol. Ma Yildiz non si ferma: al 16' firma il 2-0 con un destro a giro dalla distanza, un’autentica perla che si insacca sotto l’incrocio. Al 69', poi, completa la sua doppietta personale con un tiro preciso sul secondo palo, dopo un’azione innescata da un palo colpito da Cambiaso che aveva messo nuovamente in difficoltà il portiere Benabid.

L’unico passaggio a vuoto dei bianconeri arriva al 25', quando Lorch approfitta di un’incertezza difensiva per infilare il primo gol subito dalla Juve in questo torneo. Una rete che si rivela tuttavia indolore, vista la superiorità tecnica e tattica della squadra allenata da Igor Tudor.

Nel recupero, il definitivo 4-1 porta la firma di Vlahovic, freddo dal dischetto e tornato finalmente al gol dopo un digiuno prolungato. Un segnale importante per il serbo, che può ritrovare fiducia in vista delle prossime sfide.

Con questo successo, la Juventus prosegue il suo cammino a punteggio pieno e mette un piede agli ottavi, in attesa dell’esito della sfida tra Manchester City e Al Ain, che si giocherà nella notte.