Tragedia in Brasile: Mongolfiera prende fuoco a Praia Grande, almeno 8 morti e 13 feriti

PRAIA GRANDE, BRASILE - Una tragica fatalità ha colpito il Brasile nella mattinata di oggi, precisamente a Praia Grande, nella località di Cachoeira de Fátima, celebre per i voli turistici in mongolfiera. Un pallone aerostatico con a bordo circa 21 persone ha preso improvvisamente fuoco durante il volo, precipitando violentemente e provocando almeno otto vittime e tredici feriti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9:30 del mattino, secondo quanto riferito dal governatore dello Stato di Santa Catarina, Jorginho Mello. Le immagini, riprese da alcuni testimoni oculari e trasmesse dalla televisione brasiliana, mostrano il momento drammatico in cui il pallone, in volo sopra la città costiera, è stato avvolto dalle fiamme prima di perdere quota e schiantarsi.

Secondo i vigili del fuoco, l'aerostato è precipitato su un centro sanitario, innescando un incendio. L’impatto è stato descritto come particolarmente violento, aggravando il bilancio delle vittime. Al momento non sono ancora disponibili informazioni precise sulle condizioni dei feriti, alcuni dei quali potrebbero essere in gravi condizioni.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma le condizioni meteorologiche al momento del volo risultavano favorevoli, come mostrano i video amatoriali raccolti dalle emittenti locali.

Il volo in mongolfiera è una delle attrazioni turistiche più popolari della regione, attirando ogni anno centinaia di visitatori desiderosi di ammirare i panorami dall’alto. Tuttavia, come sottolineato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un’attività che non è priva di rischi. All’inizio della settimana, infatti, un altro grave incidente si era verificato a Boituva, a est di San Paolo, dove una mongolfiera era precipitata causando un morto e undici feriti, secondo quanto riportato dal quotidiano O Globo.

Le autorità brasiliane hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente a Praia Grande e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il Paese si stringe attorno alle famiglie delle vittime di questa terribile tragedia.