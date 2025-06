Nasce a Bari la Fondazione “Scuola Europea di Ingegneria e Management Industriale”: il Politecnico è socio fondatore

BARI – È stata ufficialmente istituita la, un progetto innovativo finanziato dallo Stato italiano con circa(Legge di Bilancio n. 197/2022), con sede presso il, socio fondatore dell’iniziativa.

La Fondazione punta a rispondere alla crescente domanda di competenze specialistiche e trasversali nell’ingegneria industriale e nel management, due settori chiave per il futuro dell’industria europea, alla luce delle profonde trasformazioni tecnologiche e digitali in atto.

Un progetto europeo per formare i leader dell’industria del futuro

La Scuola Europea si propone come centro di eccellenza accademica e industriale, in linea con la Strategia della Conoscenza della Commissione Europea. L’obiettivo è innovare i percorsi universitari attraverso partenariati strutturati tra Università e imprese, valorizzando l’esperienza aziendale nei percorsi formativi e viceversa.

La Fondazione avrà la forma giuridica di Fondazione di Partecipazione, con il Politecnico di Bari come fondatore e l’European Academy for Industrial Management (EAIM) come membro sostenitore. A breve si unirà formalmente anche l’associazione ESTIEM, che rappresenta gli studenti di 77 università in 26 Paesi europei.

Sarà istituito anche un “Osservatorio Europeo” permanente per monitorare in modo continuativo le esigenze dell’industria, in modo da aggiornare i programmi formativi in tempo reale.

La guida e la sede

Il primo presidente della Fondazione sarà il prof. Giovanni Mummolo, ordinario di Ingegneria Industriale all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ed ex docente del Politecnico. La sede sarà nell’edificio “Isolato 47”, nel centro storico di Bari, all’interno del campus del Politecnico.

La cerimonia inaugurale

La cerimonia ufficiale di inaugurazione si terrà lunedì 23 giugno alle ore 14:00, presso l’Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico di Bari. A fare gli onori di casa sarà il rettore Francesco Cupertino, mentre il Vice-Ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, sarà chairman dell’evento.

Tra i partecipanti alla cerimonia figurano:

Antonio Uricchio , presidente ANVUR;

Umberto Fratino e Roberto Bellotti , neo eletti rettori del Poliba e dell’Uniba;

Mario Aprile , presidente di Confindustria Bari-BAT;

Domenico Laforgia , presidente di AQP;

Angelo Perrini, presidente nazionale dell’Ordine degli Ingegneri.

Attesi anche i videomessaggi di sostegno da parte del Vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, e della Ministra dell’Università e Ricerca, Annamaria Bernini.

La cerimonia si aprirà con l’intervento del prof. Giovanni Mummolo, che illustrerà le ragioni e gli obiettivi della Scuola. Seguirà una tavola rotonda alle ore 16:00 sul tema “Cambiamenti e opportunità dell’alta formazione in Europa”.

Gli appuntamenti successivi

La settimana inaugurale prevede anche due sessioni plenarie:

24 giugno, ore 11:30 – “ IA nell’alta formazione in ingegneria industriale e management ” (Aula Magna “Attilio Alto”);

25 giugno, ore 11:30 – “Nuove frontiere della ricerca nell’ingegneria industriale e nel management”.

La nascita della Fondazione rappresenta un passo concreto verso una formazione universitaria europea integrata con il mondo produttivo, capace di offrire ai giovani strumenti per affrontare le sfide della nuova economia.