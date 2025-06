Barletta, individuati due pregiudicati campani: scatta il Foglio di Via per tre anni

BARLETTA - Due uomini di 35 e 57 anni, entrambi pregiudicati campani con precedenti per truffe ai danni di persone vulnerabili, sono stati fermati dalla polizia a Barletta. A seguito degli accertamenti, il questore della provincia BAT,, ha disposto per entrambi ilper tre anni, vietando loro il ritorno in città.

Il 35enne, alla guida di un'auto a noleggio, è stato notato dagli agenti mentre procedeva a velocità ridotta, scrutando con insistenza i passanti. Fermati per un controllo, i due uomini hanno fornito una giustificazione poco convincente, affermando di trovarsi a Barletta per cercare lavoro.

L’approfondimento delle verifiche ha portato alla scoperta di diversi elementi allarmanti. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine per truffe agli anziani e reati contro il patrimonio, non era in possesso della patente di guida, revocata nel 2023 dal Prefetto di Napoli. Il passeggero, 57 anni, anch’egli con precedenti simili, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, senza giustificato motivo.

Alla luce dei numerosi episodi di truffa registrati negli ultimi mesi ai danni di anziani nella città, e della pericolosità sociale dei due individui, la Questura ha ritenuto opportuno adottare la misura preventiva del Foglio di Via.

I due uomini sono stati anche denunciati a piede libero: il 35enne per guida senza patente, e il 57enne per possesso ingiustificato di arma bianca. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.