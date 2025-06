"Nessuna Periferia": 5 milioni per rigenerare il territorio del Municipio IV di Bari

Il progetto “”, candidato dal Comune di Bari nell’ambito della misura regionale “”, ha ottenuto un finanziamento dadestinato alladi una vasta area del, in particolare nella zona sud di, vicino alla lama Picone e all’ex compendio RAI.

Un parco multifunzionale tra storia, natura e sport

L’obiettivo è chiaro: trasformare il territorio in un polo verde e multifunzionale, collegando centro storico, paesaggio rurale, insediamenti rupestri e aree verdi esistenti attraverso piste ciclopedonali, "zone 30" e "zone 20". La strategia è quella di ricucire fisicamente ed ecologicamente le aree oggi disconnesse, valorizzandone le potenzialità storiche e ambientali.

L’ex compendio RAI, delimitato da via Lamie, strada comunale Bari-Adelfia e corso Umberto I, sarà trasformato in un polo per l’educazione alimentare, con serre, orti didattici e urbani a ovest e un centro sportivo all’aperto a est, con playground e percorsi ginnici. Le aree esterne diventeranno così un polmone verde tra i quartieri di Carbonara, Ceglie e Loseto.

Connessioni e biodiversità

Gli interventi, divisi per lotti, prevedono:

Forestazione urbana con specie autoctone per favorire la biodiversità;

Playground “di nuova generazione” con sistemi di ombreggiamento;

Piste ciclopedonali e percorsi lenti tra le aree verdi e i siti archeologici;

Rimozione delle pavimentazioni obsolete e aumento della permeabilità del suolo.

La “connessione verde” tra lama Picone e lama La Fitta permetterà di valorizzare il paesaggio agrario storico e ricollegare i tre ipogei di Ceglie: Buterrito (su cui è previsto un intervento), Sant’Angelo e Lama Fitta. Il sistema sarà integrato nella mobilità dolce già avviata nella precedente programmazione.

Un progetto partecipato e integrato

“La strategia punta a integrare tutti gli interventi in corso nel Municipio IV, trasformando l’ex compendio RAI in un grande serbatoio di biodiversità, dedicato allo sport, al tempo libero, all’educazione alimentare e ambientale – ha dichiarato Giovanna Iacovone, vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale –. Gli uffici comunali sono già al lavoro sulla progettazione di fattibilità tecnico-economica, coerente con altre iniziative come la rinaturalizzazione della lama Picone.”

Al finanziamento regionale si aggiungono ulteriori 10 milioni di euro derivanti dalla riprogrammazione del Programma Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, rendendo possibile un intervento ambizioso e di ampio respiro.

Il progetto sarà definito anche attraverso un processo partecipativo, che coinvolgerà scuole, mercati rionali e cittadini, per garantire che la nuova centralità verde risponda davvero alle esigenze della comunità.