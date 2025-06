Trepuzzi, auto di un maresciallo dei carabinieri data alle fiamme nella notte: indagini in corso

– Un preoccupante episodio si è verificato nella notte a Trepuzzi, doveè statamentre era parcheggiata di fronte alla sua abitazione. Il militare, in servizio presso il, non ha riportato conseguenze, ma l’accaduto ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Il veicolo, una Fiat 500L, ha riportato danni nella parte posteriore destra, dove si presume sia stato appiccato l’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi tecnico-scientifici.

Nessuna pista esclusa

Al momento, le indagini sono in corso e non viene esclusa alcuna pista investigativa. Gli inquirenti stanno vagliando più ipotesi, inclusa quella di un possibile atto intimidatorio legato all’attività professionale del maresciallo, impegnato in ambiti delicati della giustizia penale.

Tuttavia, emerge anche una possibile motivazione personale: secondo quanto trapelato, il militare avrebbe avuto una discussione con un giovane in seguito a un recente incidente stradale. Gli investigatori stanno verificando se ci possa essere un collegamento tra quell’episodio e l’atto incendiario.

Indagini e preoccupazione nella comunità

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili. La comunità locale esprime preoccupazione per l’accaduto, in un momento già segnato dal dolore per la recente morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso in un conflitto a fuoco nel Brindisino.

Il caso è seguito con particolare attenzione anche dai vertici delle forze dell’ordine, determinati a fare piena luce su quanto accaduto e a garantire la sicurezza degli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della legalità.