Nuove concessioni demaniali a Santo Spirito: Bari punta a rilanciare la costa nord con presidi di socialità e sostenibilità

BARI – La costa di Santo Spirito si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento per il tempo libero e la socialità. L'assessore allo Sviluppo economico e alla Blue economy,, ha annunciato l'assegnazione di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, della durata di due anni, destinata all'esercizio di attività di somministrazione di bevande e cibi, con funzioni complementari per lo svago e il tempo libero.

La concessione, relativa al lotto 1 (area 1) della procedura pubblica avviata lo scorso ottobre dal Comune per otto aree lungo la costa cittadina, era inizialmente andata deserta. Tuttavia, a seguito di un'accurata istruttoria, è stata ora assegnata alla Vimini S.r.l.s. di Bari, che ha presentato i requisiti necessari per la gestione.

Un nuovo modello di balneazione attrezzata e sostenibile

"Siamo felici di essere riusciti a concludere questa procedura che ci permetterà di sperimentare concessioni per spazi dedicati alla balneazione attrezzati anche sul litorale nord dove avevamo individuato due aree, di una a Santo Spirito, che abbiamo aggiudicato, e una a Palese, per cui purtroppo non si è presentato nessun proponente", ha spiegato l'assessore Petruzzelli. "Eppure crediamo la costa nord di Bari, oggi, possa offrire grandi opportunità sia per gli imprenditori sia per i cittadini. Infatti non ci arrenderemo, a settembre bandiremo nuovamente la concessione per l’area nel territorio di Palese, magari calibrando l’offerta sulla base delle esperienze che nei prossimi mesi prenderanno vita. Inoltre, siamo decisi a continuare a lavorare sui siti balneari attualmente in disuso, come l’ex Ancora, la Mitil Adriatica e il Galeone, individuando formule che possano incontrare l’interesse di soggetti privati in grado di aiutarci a dare valore a queste aree, nel rispetto del paesaggio e della costa”.

Il progetto per Santo Spirito prevede una superficie destinata al pubblico ampia e ben articolata: una zona bar con servizi di circa 20 mq e una zona d’ombra di 50 mq dedicata alla somministrazione, ideale per colazioni, pranzi o aperitivi al fresco. A queste si aggiungerà un solarium, nella restante parte della concessione lasciata al libero utilizzo.

Il chiosco che sarà realizzato sull’area in concessione si propone come un modello di innovazione, sostenibilità e funzionalità. Sarà costruito utilizzando un blocco di container marittimi zincati e modificati, materiali solidi e longevi, concepiti per resistere in ambienti marini, che non richiedono trattamenti chimici frequenti e possono essere facilmente rimossi a fine concessione, senza lasciare traccia. Le superfici esterne saranno verniciate in toni chiari per ridurre l’assorbimento termico, e alcune sezioni saranno rivestite in legno naturale per ammorbidire visivamente la struttura e richiamare i materiali del paesaggio circostante.

Il chiosco sarà inoltre dotato di sistemi digitali per migliorare l’esperienza del cliente e ottimizzare la gestione: i clienti potranno ordinare direttamente tramite QR code, riducendo l’uso di menu cartacei e velocizzando il servizio. Sarà disponibile anche il WiFi gratuito. Il laboratorio sarà equipaggiato con attrezzature professionali in acciaio inox, per garantire massima igiene e facilità di pulizia. La zona di servizio al pubblico sarà invece caratterizzata da materiali naturali e finiture in legno, con arredi su misura che coniugano design e funzionalità.

Efficienza energetica e inclusione ambientale

Per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi, saranno adottati un sistema di ventilazione naturale e un tetto verde, che contribuiranno a mantenere un ambiente interno più fresco senza eccessivo uso di climatizzazione. L’illuminazione sarà interamente a LED, compresa quella esterna che avrà dei piccoli pannelli solari integrati.

La gestione delle risorse idriche prevede la raccolta dell’acqua piovana, che sarà impiegata nell’irrigazione delle piante ornamentali, e l’utilizzo di lavastoviglie e rubinetti a risparmio idrico. Anche l’arredamento sarà eco-friendly, con tavoli e sedute in legno riciclato e sdraio in legno marino recuperate da altri lidi e opportunamente trattate.

Un’altra novità riguarda la gestione dei rifiuti: è prevista infatti un’isola ecologica ben segnalata e al contempo decorata con fioriere contenenti essenze mediterranee per ridurre l’impatto visivo. I cestini saranno posizionati in punti strategici per facilitare la corretta separazione dei rifiuti.

Per preservare la vista mare, la struttura principale verrà orientata perpendicolarmente alla linea di costa. Il suolo, attualmente composto da terreno misto a ghiaia, sarà oggetto di manutenzione con l’integrazione di nuova ghiaia, così da uniformare la pavimentazione esistente in modo non invasivo.

Particolare attenzione verrà posta all’accessibilità: l’area sarà infatti dotata di passerelle e camminamenti idonei per garantire l’accesso alle persone con disabilità. Per migliorare il comfort dei visitatori, saranno realizzate zone ombreggiate tramite coperture leggere, resistenti al vento e integrate nel paesaggio, capaci di mitigare l’apporto di calore.

Per quanto riguarda la pavimentazione, si interverrà nel segno della permeabilità e della piena reversibilità: le superfici interessate saranno minime e limitate alle passerelle e alle aree di somministrazione, realizzate con piastrelle in gres porcellanato da esterni effetto legno, spesse 2 cm, posate a secco su ghiaia stabilizzata. Una soluzione che coniuga funzionalità e rispetto ambientale.

Attività e inclusione lavorativa giovanile

Dal punto di vista delle attività, è previsto un calendario di appuntamenti culturali e ricreativi pensati per favorire la socializzazione e l’incontro intergenerazionale: concerti acustici a basso impatto sonoro, letture pubbliche, talk tematici e incontri sociali offriranno occasioni di partecipazione attiva sia ai più giovani che alla popolazione anziana, in un contesto sicuro, accogliente e stimolante. Un’attenzione particolare sarà riservata anche all’inclusione lavorativa giovanile: grazie alla collaborazione già attiva con l’Istituto Alberghiero, durante i mesi estivi verranno accolti stagisti, offrendo loro un’esperienza formativa sul campo.

Le altre concessioni già assegnate lungo la costa barese

L'assegnazione a Santo Spirito si aggiunge ad altre importanti concessioni già definite:

Lotto 5 area 5 - via Di Cagno Abbrescia (Ladyes srl): su un'area di circa 1800 mq, sorgerà un chiosco aperto tutto il giorno, con solarium, ombrelloni e sdraio, proposte culinarie dalla caffetteria agli aperitivi al tramonto, e intrattenimento. Sarà presente anche una zona parcheggio.

su un'area di circa 1800 mq, sorgerà un chiosco aperto tutto il giorno, con solarium, ombrelloni e sdraio, proposte culinarie dalla caffetteria agli aperitivi al tramonto, e intrattenimento. Sarà presente anche una zona parcheggio. Lotto 6 area 6 - via Giovine (D’Abruzzo Scolastica): il progetto prevede l’apertura del "Riva Beach Bari", potenziando l’offerta ricettiva, di ristorazione e di intrattenimento H24, con ampio spazio dedicato agli eventi musicali.

il progetto prevede l’apertura del "Riva Beach Bari", potenziando l’offerta ricettiva, di ristorazione e di intrattenimento H24, con ampio spazio dedicato agli eventi musicali. Lotto 7 area 7 - via Giovine (Gruppo Ideazione): la proposta prevede la realizzazione di una "piccola Torre Quetta", con quattro strutture sull’area con pedane e una proposta diversificata di prodotti e servizi. Non solo food, ma anche piscina e servizi per disabili (tra cui ingresso in piscina e tecnologia blindtag). Saranno presenti anche casette in legno che diventeranno spazi polifunzionali al servizio di artigiani e associazioni.

la proposta prevede la realizzazione di una "piccola Torre Quetta", con quattro strutture sull’area con pedane e una proposta diversificata di prodotti e servizi. Non solo food, ma anche piscina e servizi per disabili (tra cui ingresso in piscina e tecnologia blindtag). Saranno presenti anche casette in legno che diventeranno spazi polifunzionali al servizio di artigiani e associazioni. Lotto 8 area 8 - località Cala Fetta (SEA S.r.l.): il progetto presentato prevede il ritorno di "Vinomar" (Gruppo Hagakure), vineria sul mare e american bar, cui si aggiunge un soft-restaurant, con servizio di somministrazione al tavolo attivo sia a pranzo che a cena, in veste rinnovata rispetto alla scorsa stagione.

L'amministrazione comunale si impegna così a riqualificare e valorizzare il litorale cittadino, offrendo nuove opportunità di svago e servizi a cittadini e turisti, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all'inclusione.