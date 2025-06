Grottaglie, un’intera giornata dedicata a chi salva vite con un gesto semplice: donare il sangue

Tra piantumazioni, arte per bambini, teatro e musica in piazza.





GROTTAGLIE (TA) - Il prossimo 14 giugno 2025, Piazza del Donatore si trasformerà in uno spazio di condivisione, riconoscenza e festa, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. L’iniziativa è promossa dall’AVIS Grottaglie con il patrocino del Comune.





La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per celebrare chi, in modo volontario e gratuito, dona il sangue contribuendo a salvare milioni di vite ogni anno. La scelta del 14 giugno non è casuale: è la data di nascita del medico Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni.





Obiettivo della ricorrenza è diffondere una cultura della donazione periodica, responsabile e anonima, fondamentale per il sistema sanitario e per affrontare emergenze mediche quotidiane.





Il programma degli eventi a Grottaglie riflette lo spirito della giornata: unire il gesto del dono alla partecipazione attiva della comunità. Alle ore 09:00 i ragazzi e le ragazze della DAST e i volontari AVIS metteranno a dimora delle piantine nell’aiuola centrale di Piazza del Donatore, per simboleggiare la crescita della solidarietà nel tempo.





Dalle ore 18:30, il pomeriggio si anima con il team Candy Joy Art: truccabimbi, sculture di palloncini e fumetti coinvolgeranno i più piccoli sotto il motto "Crea, dona e salva vite con noi!". Presenti anche punti ristoro con street food e drink.





Alle ore 20:30 spazio alla cultura e all’emozione con lo spettacolo teatrale "Come una goccia di speranza – Sono Marco e sono grato alla vita", tratto da testi di Lucia Santoro e Giuseppe Calamunci Manitta, che cura anche la lettura scenica.





A seguire, grande concerto dei Vega 80 con lo show "Metropolis", chiusura in grande stile con un DJ set a cura di Yoghi e Pierfrancesco.





Donare sangue è un atto d’amore verso chi nemmeno conosciamo. Questa giornata è un modo per ringraziare pubblicamente i nostri donatori e donatrici e per sensibilizzare chi ancora non ha fatto questo passo. Grottaglie ha una lunga storia di impegno civico e partecipazione e il 14 giugno sarà un momento per rinnovare insieme questo impegno.