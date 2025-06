Tragedia a Castrezzato: muore il bimbo di 4 anni caduto in piscina

CASTREZZATO - Non ce l’ha fatta il bambino di quattro anni caduto in piscina venerdì pomeriggio a Castrezzato, nel Bresciano. Il suo cuore ha smesso di battere poche ore fa all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo un primo tentativo di rianimazione sul posto.

La tragedia si è consumata all’interno del centro comunale dove si trova la piscina. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e sarebbe finito in acqua. Quando è stato notato, era già privo di sensi.

I soccorritori hanno provato a lungo a rianimarlo, prima del disperato trasferimento in eliambulanza sotto gli occhi del padre. La madre è arrivata poco dopo da Rovato, dove la famiglia risiede. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito, e i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati purtroppo vani.

La comunità di Castrezzato è sotto shock per quanto accaduto. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire ogni dettaglio, mentre si stringe il cordoglio attorno alla famiglia colpita da un dolore immenso.