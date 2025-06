PD Puglia: “Solidarietà al presidente Emiliano. Le minacce non fermeranno il nostro impegno per la pace”

– Il Partito Democratico della Puglia prende posizione con fermezza e chiarezza in difesa del presidente della Regione Michele Emiliano, destinatario dia seguito della sua decisione di, come atto simbolico di protesta per le violenze in corso nella Striscia di Gaza.

A esprimere la solidarietà del partito è Domenico De Santis, segretario regionale del PD Puglia, che in una nota ufficiale ha dichiarato:

“Le parole d’odio e le intimidazioni che hanno preso di mira il presidente Emiliano sono un segnale allarmante della degenerazione del confronto pubblico. A chi tenta di avvelenare il dibattito con la violenza, noi rispondiamo con fermezza e con la forza della democrazia.”

Una presa di posizione netta

La scelta del presidente Emiliano di sospendere ogni rapporto istituzionale con il Governo di Israele è maturata nell’ambito di una riflessione più ampia sulla drammatica crisi umanitaria che si sta consumando nella Striscia di Gaza. Una presa di posizione che, secondo il PD pugliese, non rappresenta un attacco al popolo israeliano, bensì una condanna delle politiche portate avanti dall’attuale esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu.

“Difendere il diritto alla vita e alla dignità del popolo palestinese – prosegue De Santis – non significa schierarsi contro qualcuno, ma dalla parte dell’umanità. La Regione Puglia si è schierata contro i Governanti, non contro il Popolo israeliano.”

Il PD Puglia sostiene dunque la necessità di un intervento forte della comunità internazionale per il cessate il fuoco e la costruzione di una pace giusta e duratura che garantisca la convivenza tra due Stati, rispettosi dei reciproci diritti.

Contro ogni forma di intimidazione

“Il nostro partito – sottolinea ancora De Santis – condanna con forza ogni forma di intimidazione. Le minacce ricevute dal presidente Emiliano sono un’offesa a tutta la comunità democratica. In un momento così delicato, è fondamentale non lasciare spazio all’odio e alla violenza, ma lavorare per una società aperta, giusta e fondata sul rispetto.”

Il Partito Democratico di Puglia si dice pronto a sostenere ogni iniziativa istituzionale a favore della pace, del diritto internazionale e dei diritti umani, ribadendo la propria fiducia nella via diplomatica e nella risoluzione pacifica dei conflitti.

Il messaggio finale

Il comunicato si chiude con un messaggio di unità e responsabilità:

“Ci stringiamo attorno al presidente Emiliano, rinnovando il nostro impegno per una società in cui il coraggio delle scelte politiche e la difesa dei più deboli non siano mai motivo di minaccia, ma segno distintivo della nostra democrazia.”

Lo dichiara Domenico De Santis, segretario regionale del Partito Democratico della Puglia.