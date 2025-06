Taranto, fuga spericolata nella notte: 15enne senza patente si schianta contro un palo. Denunciato

– Una notte di follia e incoscienza si è conclusa con uno schianto contro un palo e una denuncia per un quindicenne tarantino. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte di sabato in, nel cuore della città, dove una pattuglia dellaaveva predisposto un normale posto di controllo stradale.

Alla vista della paletta alzata dagli agenti, il ragazzo, alla guida di una Audi A4 di grossa cilindrata, ha scelto di non fermarsi. Invece di accostare, ha premuto sull’acceleratore, dando il via a una pericolosa fuga ad alta velocità per le strade cittadine.

Inseguimento ad alta velocità

Nel corso della folle corsa, il giovane ha impegnato il rondò a velocità elevatissima, attraversando l’area dei Giardini Virgilio, frequentata in quel momento da decine di giovani e famiglie, mettendo a serio rischio la sicurezza pubblica. Nonostante i ripetuti inviti alla resa, ha proseguito sfrecciando tra le auto e ignorando ogni segnale di stop, in una dinamica degna di un videogioco, ma con risvolti reali e potenzialmente tragici.

Lo schianto e la denuncia

La fuga si è conclusa pochi minuti dopo quando, a causa di una manovra azzardata, l’Audi ha perso aderenza e si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica, danneggiando il veicolo in maniera significativa. Fortunatamente nessun passante è rimasto coinvolto nell’incidente.

I poliziotti hanno immediatamente raggiunto il veicolo, trovando alla guida il 15enne visibilmente scosso ma illeso. All’interno della vettura, gli agenti hanno rinvenuto un piccolo involucro contenente circa un grammo di hashish, nascosto sotto uno dei sedili.

Senza patente e senza spiegazioni

Il giovane, ovviamente privo di patente di guida data l’età, non è stato in grado di fornire spiegazioni credibili su come fosse entrato in possesso dell’auto. Resta da chiarire se l’Audi gli sia stata affidata da un parente o se si sia trattato di un furto momentaneo. Gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti sulla proprietà del veicolo, che è stato posto sotto sequestro.

Le accuse

Il 15enne è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Taranto. La documentazione completa dell’intervento è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria per i Minorenni, che valuterà le misure da adottare nei confronti del giovane e, eventualmente, anche nei confronti dei soggetti adulti coinvolti nella vicenda.