Petizione online per la medaglia d’oro al valor militare alla memoria del brigadiere capo Carlo Legrottaglie

ROMA - È stata lanciata su Change.org una petizione rivolta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere il conferimento della medaglia d’oro al valor militare alla memoria del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, carabiniere ucciso durante il suo ultimo giorno di servizio.

L’iniziativa vuole rendere omaggio al coraggio e allo spirito di servizio di Legrottaglie, che ha sacrificato la propria vita nel corso dell’ultimo turno lavorativo prima della pensione. Nell’appello pubblicato sulla piattaforma si legge: «Carlo Legrottaglie ha perso la vita in servizio, rappresentando in quel momento il volto più autentico delle nostre forze dell’ordine. Chiediamo che gli venga conferita la medaglia d’oro al valor militare come segno tangibile della riconoscenza dello Stato e dell’intero Paese».

I promotori sottolineano come questo riconoscimento non abbia solo un valore simbolico, ma costituisca anche un atto di giustizia morale verso chi ha dedicato la propria esistenza alla sicurezza della collettività. La petizione è un invito aperto a chiunque voglia sostenere questo importante riconoscimento e testimoniare gratitudine per il sacrificio di Legrottaglie.

La richiesta formale verrà inviata alla Presidenza della Repubblica per la valutazione della concessione della massima onorificenza militare italiana.

Chi desidera aderire può firmare la petizione sul sito Change.org, all’indirizzo:

https://www.change.org/p/presidente-mattarella-medaglia-d-oro-al-valor-militare-per-carlo-legrottaglie