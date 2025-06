Piero Bitetti è il nuovo sindaco di Taranto: il centrosinistra conferma la sua roccaforte

Piero Bitetti è il nuovo sindaco di Taranto. Il candidato del centrosinistra ha vinto il ballottaggio superando il suo sfidante, Massimo Tacente, con il 54% dei consensi, confermando la tradizione che dal 1993 vede la Città dei Due Mari guidata da una coalizione progressista.

Bitetti, già esponente di lungo corso della politica locale, ha saputo capitalizzare il risultato del primo turno – dove aveva ottenuto il 37,39% – allargando la propria base elettorale anche grazie all’appoggio esterno del Movimento 5 Stelle, rivelatosi determinante nella volata finale.

Un risultato che rafforza l’asse regionale guidato dal governatore della Puglia Michele Emiliano, che ha commentato con parole significative l’elezione di Bitetti:

"Piero ha avuto il pregio di resistere in momenti difficilissimi, perché quando si è dovuto decidere se rimanere con Melucci o no, è stata una scelta complicata. Abbiamo tenuto il punto, abbiamo preso una decisione e qui i tarantini hanno capito che eravamo in grado di sacrificare i ruoli pur di rispettare gli impegni presi."

Il voto tarantino ha dunque premiato coerenza, resistenza politica e una proposta di continuità con rinnovamento. Ora per Bitetti si apre una fase delicata: dovrà affrontare le numerose sfide che attendono la città, a partire dalla transizione economica e ambientale, il rilancio occupazionale e il recupero del rapporto con i cittadini, spesso segnato da sfiducia e distanza.

Il centrosinistra esce rafforzato, ma chiamato anche a dimostrare che le promesse fatte in campagna elettorale non resteranno sulla carta.