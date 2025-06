Polignano a Mare, inaugurato Cala Ponte: primo “Tribute Portfolio Hotel by Marriott” del Sud Italia

Polignano a Mare, 3 giugno 2025 – In uno dei luoghi più incantevoli della Puglia apre ufficialmente le porte Cala Ponte, un raffinato 5 stelle affiliato alla collezione Tribute Portfolio Hotel by Marriott, il primo del brand nel Sud Italia. Un progetto ambizioso, fortemente voluto dalla famiglia Dimarno, imprenditori altamurani con una lunga esperienza nel settore agroalimentare, che hanno deciso di investire nella valorizzazione del territorio, trasformando l’hotel in un’oasi di benessere e identità locale.

Situato a pochi passi dall’Abbazia di San Vito, Cala Ponte si estende tra uliveti secolari, giardini profumati e la costa a picco sull’Adriatico. La struttura conta 58 camere distribuite tra la costruzione principale e quattro isole abitative immerse nel verde, ispirate ai borghi pugliesi, con un’architettura che armonizza pietra, luce e natura.

Un progetto di ospitalità autentica

Curato dallo studio CUBE LAB con la direzione dell’ingegner Vincenzo Nuzzi, il progetto si fonda su sostenibilità, rispetto del paesaggio e artigianalità locale. L’interior design, firmato Lupoi Design Studio, celebra la semplicità sofisticata della Puglia, tra colori naturali, dettagli imperfetti e materiali locali. L'hotel è stato realizzato con il supporto del programma PIA Turismo di Puglia Sviluppo, che ha sostenuto l’investimento e la sua trasformazione in una struttura di alta gamma.

Tra benessere e gusto: il cuore dell’esperienza

Il benessere è uno dei cardini dell’offerta Cala Ponte: una piscina lagunare, un’area wellness completa di sauna, bagno turco, jacuzzi, docce emozionali e percorso Kneipp, una palestra Technogym®, campi da tennis e calcetto, e accesso al mare con spiaggia convenzionata e navetta gratuita.

La proposta gastronomica è affidata allo chef Michele De Rosa, che con il ristorante Hedoné racconta una cucina che fonde tradizione e creatività. Piatti come la ceviche di ricciola con gelato al basilico o il tonno con salsa al passion fruit e spuma al dragon fruit incarnano un racconto fatto di radici pugliesi e contaminazioni internazionali.

Al piacere del gusto si affiancano i cocktail d’autore firmati da Silvia Mazzotta, da assaporare nella lounge interna o nel suggestivo Pool Bar.

Un hotel che racconta il territorio

Cala Ponte si propone come porta di accesso alla Puglia più autentica, offrendo esperienze su misura: escursioni in barca, tour enogastronomici, visite ai borghi della Valle d’Itria, corsi di cucina e percorsi cicloturistici. La posizione strategica consente di esplorare Polignano, Monopoli, Alberobello, le Grotte di Castellana e Bari.

Impegno per la sostenibilità

La struttura adotta pratiche eco-compatibili: impiego di energie rinnovabili, riduzione dell’uso di plastica, sistemi di irrigazione intelligenti e colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Anche la filiera alimentare privilegia fornitori locali e stagionali.

"Cala Ponte è più di un hotel: è un invito a rallentare, respirare bellezza e ritrovare armonia tra natura, cultura e gusto", afferma il General Manager Salvatore Perrone.

"Il PIA Turismo è stato decisivo nel sostenere la nostra visione di ospitalità di qualità, contribuendo allo sviluppo del territorio", conclude Domenico Dimarno, Director of Sales.

Contatti:

📍 Via San Vito, Polignano a Mare (BA)

📞 080 4240747 | 📱 379 2475102

🌐 Marriott Tribute Portfolio – Cala Ponte

Un nuovo punto di riferimento per chi desidera vivere la Puglia in tutta la sua intensità, tra poesia del mare, fascino della pietra e passione per l’accoglienza.