Politiche Migratorie, un nuovo modello di partenariato pubblico-privato per la gestione della foresteria 'Boncuri' di Nardò

Domani alle ore 12.15 la sottoscrizione dell’accordo in Prefettura a Lecce con il Prefetto Manno e l’assessora Matrangola





LECCE - Domani 26 giugno 2025, alle ore 12.15, presso i Saloni di rappresentanza della Prefettura di Lecce, sarà sottoscritto il Protocollo per la nuova strategia di gestione della Foresteria regionale "Boncuri", destinata all’accoglienza dei lavoratori migranti impegnati in agricoltura nel distretto di Nardò.





Il nuovo schema di gestione, plasmato sul modello del partenariato pubblico–privato, è il risultato di un’interlocuzione condivisa da Prefettura di Lecce, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Nardò, ARPAL Puglia, organizzazioni datoriali e sindacali e sistema bilaterale, che ha trovato effettiva consacrazione all’interno di un documento pattizio e del nuovo regolamento di accesso alla Foresteria.





La nuova governance della Foresteria consentirà di offrire maggiori tutele ai braccianti e di elevare gli standard qualitativi della loro vita lavorativa.





Alla sottoscrizione del Protocollo parteciperanno, tra gli altri, il Prefetto di Lecce Natalino Manno, l’Assessora alle Politiche migratorie della Regione Puglia Viviana Matrangola, il dirigente regionale della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale Vitandrea Marzano, i competenti uffici di ARPAL Puglia, nonché i rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali, dell’Ente bilaterale Cassa A.M.I.C.A. e del Volontariato.





L’incontro è aperto alla partecipazione degli Operatori dell’informazione.





Si segnala, inoltre, che nel pomeriggio di domani (ore 17), proprio presso la foresteria Boncuri (piazzale Fumarulo, zona industriale di Nardò) si terrà la Presentazione delle attività dello Sportello anticaporalato di ARPAL Puglia. L'evento, che dà piena e immediata attuazione al Protocollo siglato al mattino, prevede anche un recruiting day, che si svolgerà in contemporanea all’interno della Foresteria, organizzato dal Centro per l'impiego di Nardò con le imprese del territorio per creare un’occasione di dialogo e collaborazione tra aziende, associazioni datoriali, lavoratori e istituzioni, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un contesto di legalità e trasparenza. Alla presentazione delle attività dello Sportello saranno presenti gli assessori regionali Viviana Matrangola (Politiche migratorie) e Sebastiano Leo (Istruzione, Formazione, Lavoro) la vicesindaca e assessora al Welfare del Comune di Nardò Maria Grazia Sodero, il direttore generale di ARPAL Puglia Gianluca Budano, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano, la direttrice del Dipartimento Politiche per il Lavoro della Regione Puglia Silvia Pellegrini e il dirigente regionale Vitandrea Marzano (Sezione Politiche per le migrazioni).