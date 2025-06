Ricerche in corso sul lungomare di Bari per ragazzo disperso a Pane e Pomodoro

BARI – Proseguono le ricerche sul lungomare di Bari per un giovane straniero di 35 anni disperso in mare dopo essersi immerso insieme a un amico nella zona di Pane e Pomodoro. Dal pomeriggio non si hanno più notizie dell’uomo, che non è tornato a riva.

I due si erano tuffati per un bagno, ma uno dei due non è più riemerso. Sul posto sono intervenute diverse unità della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e della Polizia di Stato, impegnate a scandagliare l’intera area lungo la costa di Bari nella speranza di ritrovare il disperso.

Le operazioni di ricerca proseguono a ritmo serrato, mentre cresce l’apprensione tra residenti e bagnanti presenti in zona.