Roland Garros 2025: Musetti vola ai quarti, fuori Paolini. Avanti Alcaraz, Swiatek e Sabalenka

FRANCESCO LOIACONO – Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale del Roland Garros superando in quattro set il danese Holger Rune con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2. Una prestazione convincente per l’azzurro, che conferma il suo ottimo stato di forma sulla terra rossa di Parigi.

Tra gli altri match maschili degli ottavi di finale, lo statunitense Tommy Paul ha avuto la meglio sull’australiano Alexei Popyrin con un netto 6-3, 6-3, 6-3. Avanza anche Carlos Alcaraz, che ha battuto in quattro set l’americano Ben Shelton (7-6, 6-3, 4-6, 6-4). Frances Tiafoe, infine, ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier con un solido 6-3, 6-4, 7-6.

In campo femminile, Jasmine Paolini si ferma agli ottavi: l’azzurra è stata battuta in rimonta dall’ucraina Elina Svitolina, che si impone 4-6, 7-6, 6-1 e si qualifica per i quarti di finale.

Prosegue il cammino anche della cinese Qinwen Zheng, vittoriosa sulla russa Ljudmila Samsonova per 7-6, 1-6, 6-3. La numero uno del mondo Iga Swiatek ha avuto la meglio in tre set sulla kazaka Elena Rybakina (1-6, 6-3, 7-5), mentre la bielorussa Aryna Sabalenka ha superato l’americana Amanda Anisimova con il punteggio di 7-5, 6-3.